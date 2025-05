Clevere Neuheiten entdecken und ausprobieren, sich persönlich beraten lassen und mit der ganzen Familie in neue Welten hineinschnuppern: Das ist auf der Südwest-Messe möglich.

Rund 500 Aussteller zeigen in 17 Hallen und auf dem großen Freigelände Produkte und Dienstleistungen aus den verschiedensten Lebensbereichen, teilt die Messe-Gesellschaft mit. Ganz neu mit dabei ist dieses Jahr die familienfreundliche Sonderschau „#Press Start #Be Future“ mit spannenden, virtuellen Abenteuern sowie ein authentisches Kelten-Zeltlager mit Bogenschießen und Seilziehen.

Tolle Spiele

In Halle Y taucht bei „Yullbe“ die ganze Familie in fantastische Virtual Reality-Welten ein, muss verschiedenste Aufgaben lösen und erlebt gemeinsam tolle Abenteuer. Fast wie in den 1970er Jahren: Beim neu aufgelegten Spieleklassiker „Pong“ sind bis zu vier Spielende gefordert, mithilfe verschiebbarer Striche einen Ball im Spiel zu halten – jetzt eben digital und in virtuellen Welten. Im VR-Erlebnis „Somari‘s World“ erkunde die Besucher die retro-futuristischen Werke der Street Art-Künstlerin Somari. Der „Logo Balancer“ regt zu Luftsprüngen und Ausfallschritten an, denn nur so lassen sich die an die Wand projizierten Südwest-Messe-Logos wie in einem überdimensionalen digitalen Bällebad in der Luft halten.

Wer sein Smartphone dabei hat, kann auf dem gesamten Messegelände auf digitale Schnitzeljagd gehen: QR-Codes finden, abscannen und täglich Preise gewinnen.

Ins Altertum

Ebenfalls neu dabei ist die Interessen-Gemeinschaft Altertum mit Zeltlager: Hier kann die ganze Familie bei Bogenschießen, Seilziehen, Stelzenlaufen und Stockbrot in die Welt der Kelten und Germanen eintauchen. Wer mag, darf sich in mittelalterlicher Kleidung fotografieren lassen oder sich beim Feuermachen mit Feuerstein probieren. Kinder können auf Schatzsuche gehen oder über die Taschenspielertricks des Zauberers staunen.

Die Stadt Villingen-Schwenningen gibt an ihrem Messestand einen ersten Vorgeschmack auf die wichtigsten Events 2025 – darunter Street Games VS, Süddeutscher Kunsthandwerkermarkt oder die Lange Schwenninger Kulturnacht. Das Landratsamt präsentiert sich mit vielfältigen Thementagen – darunter Pflege und Wohnen im Alter, Energiespartipps, Brandschutz sowie Kunst und Kulinarik aus dem ungarischen Partnerschaftskomitat Bács-Kiskun.

Fitness und Wohlbefinden

Gemeinsam sporteln Auspowern, Neues lernen und etwas Gutes für die eigene Gesundheit tun: In der Fachschau „Sport. Bewegung. Teamgedanke“ in Halle D dreht sich alles um Fitness und Wohlbefinden. Der Verein „Boxing VS“ gibt im offenen Training Einblicke in die Welt des Boxens und klärt über Regeln und Technik auf. Ganz Mutige dürfen auch selbst die Boxhandschuhe anlegen und erste Basics kennenlernen. Weitere Vereine sind mit Taekwando, Kickboxing, Fechten, Modellflug oder Tontaubenschießen vor Ort. Außerdem informieren beispielsweise „pro kids“, „nxt move“ oder „Fight for your life“ über ihre Arbeit.

Thema Sicherheit

Passt der Fahrradhelm? Wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im Radverkehr sowie zu effektivem Einbruchschutz gibt es am Stand des Polizeipräsidiums Konstanz. Nebenan erfährt man beim Kooperationspartner Deutsche Bundesbank alles zum Thema Falschgeld. Einen echten Rettungswagen von innen erkunden, Einsatzkräften bei ihrer Grundausbildung live über die Schulter schauen oder bei der „Rallye der Lebensretter“ kleine Preise gewinnen, kann die ganze Familie in der Sonderschau „Unser Schulterschluss für Ihre Sicherheit“: Vom 19. bis 22. Juni geben Feuerwehren und Rettungsdienste sowie „Region der Lebensretter“ und die Psychosoziale Notfallversorgung faszinierende Einblicke in ihren anspruchsvollen Berufsalltag und laden mit vielen Aktionen zum Mitmachen ein.

Leben mit Sehbehinderung

Wanderausstellung, VR-Brille, begehbares Augenmodell: Über das Leben mit Sehbehinderung oder Blindheit informiert der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden (BSVSB) in Halle Z. Die Besucher lernen Hilfsmittel wie sprechende Uhren, Sortierungshilfen und Smartphone-Apps kennen, spielen Blinden-Tischtennis „Showdown“ und durchleben auf einem Parcours mit Langstock die Situation blinder Menschen. Mit dabei: das Augen-Bus-Team der Uniklinik Freiburg.

Im Afrikanischen Dorf kommt man zwischen exotischem Kunsthandwerk, Naturkosmetik, Kleidung, Gewürzen, Accessoires und Trommelklängen mit verschiedensten Händlern ins Gespräch und entdeckt an jeder Ecke kleine, kostbare Überraschungen. Viele der Aussteller unterstützen mit dem Verkauf Menschen in ihren Heimatländern.

Für Kinder

Kleine Besucher dürfen sich auf das beliebte Kinderland mit neuer Riesenrutsche, Hüpfburgen, Go-Kart-Bahn und Zaubershow freuen.

Vergünstigte Eintrittskarten für die Südwest-Messe 2025 gibt es noch bis einschließlich 13. Juni an über 100 Vorverkaufsstellen in der Region. Mehr Infos unter www.suedwest-messe.de.