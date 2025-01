In der Nebensaison gibt es in der Wasserwelt Illuminationen und tanzende Nordlichter zu sehen.

Während der Europa-Park geschlossen ist und sich auf sein 50. Jubiläum vorbereitet, ist die ganzjährig geöffnete Wasserwelt Rulantica weiterhin Ziel für eine kleine Auszeit vom Alltag, wie das Europa Park-Ressort mitteilt.

Auf dem Weg nach Rulantica und in der Wasserwelt selbst nehmen laut einer Mitteilung des Parks tanzende Nordlichter in Vinterhal, majestätische blaue Stalaktiten hoch über Lumåfals und der reißende Wildbach Vildstrøm, der in der Dunkelheit in schillernden Farben leuchtet, die Gäste mit in den hohen Norden.

Auch die Bereiche Snorri‘s Saga, Skip Strand, Skog Lagune und Co. präsentieren sich in nordischem Glanz und sollen mit Lichterketten und Illuminationen eine magische Atmosphäre schaffen, heißt es von Seiten des Parks.

Magische Seifenblasen und entspannte Beats

Weiter gehört zum neuen Unterhaltungsprogramm in Rulantica: Die interaktive Familienshow „Feel the Light“ bietet Licht-Akrobatik, die „Rulantica Magic Bubbles“ sorgen für Gebilde aus Seifenschaum und bei „Snorris Marionettenshow“ lassen sich Puppenstars an Fäden bewundern. Im beheizten Außenpool Frigg Tempel gibt es außerdem bei den „Rulantica Vibes“ an ausgewählten Terminen entspannende Sounds und leuchtende Cocktail-Kreationen, lässt der Europa-Park verlautbaren.

Mit zahlreichen Aktionen wird auch der Valentinstag am 14. Februar groß gefeiert, während bei der Skandinavischen Saunawoche vom 15. bis 23. Februar im Ruhe- und Saunabereich Hyggedal alle Fans des genussvollen Schwitzens auf ihre Kosten kommen.

Alle Informationen und Angebote sind unter www.rulantica.de und www.europapark.de/nebensaison zu finden.