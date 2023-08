Verschiedene Gastronomie- und Weinstände laden auf dem Festplatz mit regionalen Spezialitäten und Weinen vom 1. bis 4. September zum Verweilen ein. Zusätzlich gibt es einen Vergnügungspark, ein Festprogramm und freien Eintritt an allen Tagen.

Traditionell ist der Startschuss für den Beginn der vier Festtage in Oberkirch am Freitag, 1. September, um 16.30 Uhr mit der Begrüßung der bisherigen sowie neuen Oberkircher Weinprinzessin und der Badischen Weinprinzessin Katharina Bruder durch Oberbürgermeister Gregor Bühler im Rathaushof. Anschließend fahren sie gemeinsam mit der Kutsche zum Festplatz. Dort wird um 17 Uhr das Oberkircher Weinfest feierlich eröffnet.

Die neue Oberkircher Weinprinzessin wird gekrönt und dann zusammen mit OB Bühler das Weinfass anstechen und mit den Besuchern auf die bevorstehenden Festtage anstoßen. Der Eintritt ist an allen Festtagen frei, teilt die Stadt mit.

Vergnügungspark öffnet bereits um 14 Uhr

Bereits ab 14 Uhr ist am Freitag der Vergnügungspark geöffnet. Kinder können am Montag, 4. September, zwischen 13 Uhr und 18 Uhr zu ermäßigten Preisen fahren. Ab 20 Uhr wird die Coverband Shark aus Bayern im Festzelt mit ihrem vielseitigen Repertoire für eine unvergessliche Partyatmosphäre sorgen, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Samstagnachmittag ist den Senioren gewidmet. Vereine und Gruppierungen aus dem Ortsteil Bottenau werden das Programm gestalten. Ein kostenloser Bustransfer aus dem gesamten Renchtal steht für Senioren zur Verfügung. Die Fahrpläne sind auf der Internetseite der Stadt abrufbar. Frauenpower und ein abwechslungsreiches Programm versprechen am Samstagabend ab 20 Uhr die „Midnight Ladies“ aus Oberfranken. Die sechs jungen Frauen begeistern mit Musik für jeden Geschmack: Von Volksmusik und Rock über Golden Oldies bis zu den aktuellen Charts ist für jeden etwas dabei, so die Ankündigung.

Der Sonntagmorgen beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert mit „Hans und seine Herzblutmusikanten“. Ab 14.30 Uhr will Markus Wolfahrt einen volkstümlichen Nachmittag mit seinem „Klostertaler Hitfeuerwerk“ bieten. Im Anschluss daran wird die Formation „Original Rebländer Blasmusik“ ab 18 Uhr das Publikum mit zünftiger Blasmusik unterhalten.

Kinderschminken, Clown und Bastelstation

Fester Bestandteil des Weinfest-Montags ist der Mittagstisch ab 11.30 Uhr. Dazu sind alle Renchtäler Firmen eingeladen. Der Montagnachmittag ist den kleinsten Festbesuchern gewidmet. Ab 14.30 Uhr wollen Kinderliedersänger Martin Pfeiffer sowie Clown Clip für Stimmung im Festzelt sorgen. Kreativ werden können die Kinder an der Bastelstation. Auch auf das Kinderschminken dürfen sich die Kinder freuen, so die Stadt.

Den Abschluss des Weinfests macht ab 19.30 Uhr die Schlagerband „Papis Pumpels“. Seit über einem Jahrzehnt begeistern der Papi und seine acht „Pumpels“ vom Bodensee ihr Publikum mit ihrer Neu-Interpretation großer Schlagerhits der 1970er-Jahre, erklärt die Stadt.

Anreise mit ÖPNV

Aus Richtung Appenweier, Nesselried, Oppenau, Renchen-Ulm, Erlach sowie allen Oberkircher Ortschaften fahren am Freitag, Samstag und Montag ab 19 Uhr Zubringerbusse. Die Rückfahrten beginnen ab 22.30 Uhr. Detaillierte Fahrpläne sind auf www.weinfest-oberkirch.de zu finden. Eine Einzelfahrt kostet drei Euro, Hin- und Rückfahrt fünf Euro. Beginn der Sperrstunde auf dem Festgelände ist an allen vier Weinfesttagen um 2 Uhr.