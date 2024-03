Das Geheimnis um den Start der neuen Achterbahn hat Roland Mack, Europa-Park-Gründer und Chef des Freizeitparks, am Donnerstag in Rust persönlich verkündet. Am 26. April soll es losgehen. „Das ist eine einmalig schöne und rasante Bahn – Made in Germany“, lobt Mack das Projekt. Bislang habe der Freizeitpark keine vergleichbare Achterbahn gebaut. In den ersten Tagen erwarte Roland Mack einen Ansturm der Freizeitpark-Fans.

Laut Sohn Michael Mack, ebenfalls Teil der Unternehmensführung, befinden sich derzeit vier Züge der Achterbahn im Testbetrieb, sieben Züge sollen es insgesamt werden. Der 45-Jährige und einige andere der Familienmitglieder haben sich bei einer Probefahrt bereits vor einigen Wochen einen ersten Eindruck verschafft. Für schwache Nerven sei die „Voltron Nevera“ nichts, macht Michael Mack deutlich. „Wir haben nicht zu viel versprochen“, sagte er am Donnerstag. Vor allem im hinteren Bereich und am Rand wirkten die Kräfte am massivsten. „Wer über 45 ist, sollte also lieber in der Mitte sitzen“, scherzt er.

Lesen Sie auch

Der steilste Launch der Welt, so der Park

Sieben Inversionen – also Elemente, bei denen die Fahrgäste auf den Kopf gestellt werden – sind Teil der neuen Bahn. Nach Angaben des Europaparks außerdem der steilste Launch der Welt – mit 105 Grad. Der Launch sei der Moment, in dem die Achterbahn beschleunigt wird, heißt es. „Das ist steiler als senkrecht nach oben“, führt der Freizeitpark aus. So etwas gebe es nur in Rust. Auf der Fahrt sollen sich die Fahrgäste 2,2 Sekunden am Stück schwerelos fühlen.

Zur Anlage gehört außerdem ein 28 Meter hoher Turm, der an das „Herzstück der Experimente des im heutigen Kroatien geborenen Erfinders Nikola Tesla“ erinnere, so der Freizeitpark. Die Achterbahn ist damit ein Teil des Themenbereichs Kroatien.

Am 23. März findet die offizielle Eröffnung des Europa-Parks statt. Auch viele andere Freizeitparks in Baden-Württemberg wollen an dem Tag ihre Türen öffnen.