Am Ende haben sich alle gegenseitig die Verantwortung dafür zugeschoben, dass es endlich geklappt hat – keine wollte alleine den Lorbeerkranz tragen.

Dass Rainer Mänder, bekannt als gewiefter Planer und Fachmann für den Umgang mit schwierigen Behörden, einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Hartheimer endlich ihr Baugebiet „Grund/Hülbenwiesen“ bekommen, ist nach Ansicht von Bürgermeister Frank Schroft und Ortsvorsteher Bodo Schüssler aber unstrittig. Martin Kittel, im Stadtbauamt Meßstetten zuständig für die Bauleitplanung, bekam aber ebenfalls eine satte Portion Lob an, und den – nicht so kleinen – Rest durfte Schüssler selbst einstecken: Das Lob für seinen Einsatz kam sowohl von Rainer Mänder als auch von Bürgermeister Frank Schroft.

„Für Hartheim nicht zumutbar“

Nicht zu vergessen der Jurist, der im Auftrag der Stadt die Ecken und Kanten des Bebauungsplanverfahrens abgeschliffen hat: Er habe zum Beispiel erfolgreich verhindert, dass der Regionalverband seine Vorstellungen in Sachen Einwohnerdichte durchsetzen konnte, wie Mänder deutlich machte. 40 Einwohner pro Hektar seien in Hartheim zumutbar – Werte, wie sie in Städten gelten, allerdings nicht.

„Hartheim kann froh sein“, betonte Mänder mit Blick auf das Ergebnis. Das 5,93 Hektar große Allgemeine Wohngebiet am südöstlichen Ortsrand von Hartheim wird laut Mänder eine angemessene Dichte, ordentliche Quartierungseinrichtungen und Lärmschutz haben. „Die Leute, die sich entschließen, dort einen Bauplatz zu kaufen, kann man nur beglückwünschen“, betonte der vormalige Albstädter Baubürgermeister.

64 Grundstücke werden erschlossen und bebaubar sein

64 Baugrundstücke gilt es nun, da die Stadträte den Satzungsbeschluss einstimmig gefasst haben, zu erschließen. Die Grundstücke sind je nach Zuschnitt und Lage verschieden, im Durchschnitt aber 550 Quadratmeter, einige Eckgrundstücke rund 700 Quadratmeter groß. Sowohl Einfamilien- als auch Doppelhäuser sollen im Gebiet stehen.

Erschlossen wird das Areal über die Grundstraße, ein Grundstück über die Erlenstraße, und im Westen wird es über eine Linksabbiegerspur angebunden an die Kreisstraße 7149, deren Fahrbahn dafür aufgeweitet wird.

2005 hat alles begonnen

Die Erschließung wird freilich nicht billig: Kosten in Höhe von 5,74 Millionen Euro hat das Planungsbüro errechnet.

Die lange Geschichte des Bebauungsplanverfahrens, das mit dem Aufstellungsbeschluss im Jahr 2005 begonnen hat, ließ Rainer Mänder in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats noch einmal Revue passieren, ging auf Widrigkeiten und Hindernisse ein. Ein wichtiges Grundstück etwa, das der katholischen Kirche gehört habe, habe die Stadt nur dank intensiver Bemühungen des Ortsvorstehers erwerben können.

Durch den Verzicht auf die Überplanung des Dreiecks zwischen den Kreisstraßen 7148 und 7149 sei die Erschließung wirtschaftlicher, ökologisch wertvolle Flächen würden erhalten und das Areal sinnvoller an die K 7149 angebunden. Stattdessen wurde das Plangebiet in Richtung Süden erweitert. Der Form halber hatten die Stadträte im Juli 2021 noch einmal einen Aufstellungsbeschluss gefasst und der Bebauungsplan nach den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und privater Hinweise nochmals angepasst.

„Bei uns der Mann für schwierige Fälle“

„Kollege Mänder ist bei uns der Mann für schwierige Fälle“, sagte Bürgermeister Frank Schroft. „Es ist immer wieder beeindruckend, wie er diese Themen angeht und dabei unsere Entwicklung auf dem Großen Heuberg befördert.“ Nur mit seiner Frau bekomme Mänder wohl zunehmend Ärger, fügte Schroft scherzhaft mit Blick auf Mänders zeitlichen Einsatz hinzu, kümmert er sich doch auch um die Verlegung des Landesstraße 440 in Tieringen. „Aber er ist zu gut, als dass wir ihn ziehen lassen könnten.“

Laut Bodo Schüssler hat Mänder „noch nie so oft wie bei diesem Verfahren gesagt: ‚So etwas habe ich noch nicht erlebt!‘ Aber er hatte immer wieder eine Lösung!“