Neben den klassischen Tagesordnungspunkten lag der Fokus besonders auf den bevorstehenden Veranstaltungen – allen voran dem bereits angekündigten „Maihock am 1. Mai“ bei der Villa Junghangs in Schramberg.

Ein bedeutender Wechsel vollzog sich an der Vereinsspitze: Nach vier Jahren als erster Vorstand wurde Chris Fehrenbach feierlich verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Fabian Hirt an, der bislang als Kassierer fungierte. Dieses Amt übernimmt nun Manuel Allweil, der neu in den Hexenrat einzieht.

Lesen Sie auch

Neue Gesichter im Vorstand

In ihren Positionen bestätigt wurden Syra Kunz als Schriftführerin und Yvonne Bartelt im Ausschuss. Kunz übernimmt den Vorstandsposten bereits zum dritten Mal.

Lars Blecher schied nach seiner Amtszeit aus dem Hexenrat aus.

Als neue Unterstützung wurde das langjährige Vereinsmitglied Nadine Kunz aufgenommen. Lisa Gerger bleibt dem Verein weiterhin als Kleidleswartin erhalten.

Besonders erfreulich: Der Verein begrüßt elf neue Probehexen in seinen Reihen. Sie werden unter anderem bei bewährten Veranstaltungen wie der jährlichen Halloweenparty am 31. Oktober oder dem kommenden Hexenball am 17. Januar 2026 im Bärensaal aktiv mitwirken.