Vollversammlung der Bischöfe: Bätzing: Kirchenaustritte müssen wachrütteln

1 Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, ist angesichts Hunderttausender Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren besorgt. Foto: Swen Pförtner/dpa

Hunderttausende haben der katholischen Kirche in den vergangenen Jahren den Rücken gekehrt. Das könne die Kirche nicht unbesorgt lassen, mahnt der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing.









Fulda - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, fordert angesichts Hunderttausender Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren Mut zur Veränderung. "Wir müssen uns alle die Frage stellen: Wie geht Glaube, katholische Kirche, Kirchenbindung mit Säkularität in einer liberalen Gesellschaft zusammen? Und wie geht es hoffentlich nicht immer weiter auseinander", sagte Bätzing zum Auftakt der viertägigen Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda. Das sei die Zukunftsaufgabe, der sich die katholische Kirche ganz besonders stellen müsse.