Aus unklarer Ursache sind an der Baustelle der Hochbrücke in Horb Bolzen abgebrochen. Fachleute untersuchen den Vorfall, dessen Ursache und Folgen noch unklar sind.

Wegen eines Schadens an der Baustelle der Hochbrücke Horb mussten am Montag kurzfristig die Bahnlinie und der Neckartalradweg aus Sicherheitsgründen voll gesperrt werden.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant und baut zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Horb die Ortsumfahrung Horb mit einer neuen Neckartalbrücke. Aktuell erfolgen Arbeiten zur Errichtung des zukünftigen Brückenbauwerks. Während der Betonagearbeiten an dem an der südlichen Bahnlinie gelegenen Brückenpfeiler wurde am Montag festgestellt, dass einige der Bolzen, die die Schalung des zu betonierenden Abschnittes stützen, abgebrochen sind, heißt es in der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums. Daraufhin seien die Arbeiten sofort gestoppt worden.

„Die mit den Betonagearbeiten Beschäftigten konnten ohne Personenschäden den Arbeitsbereich verlassen“, so das Präsidium weiter. Zur Sicherheit seien nach Rücksprache mit weiteren Beteiligten die Bahnlinie sowie der Neckartalradweg voll gesperrt worden.

Bahnlinie und Neckartalradweg betroffen

Der Sachverhalt werde von Fachleuten geprüft. „Es ist derzeit noch unklar, ob es weitere Auswirkungen geben wird und wie lange die Sperrungen andauern werden. Sobald diesbezügliche neue Erkenntnisse vorliegen, wird das Regierungspräsidium Karlsruhe weitergehend informieren“, meldet die Behörde am Dienstagnachmittag.