Vollsperrung war nicht geplant: Plötzlich ist Ende Gelände für Verkehr in der Ebinger Grüngrabenstraße

Da hat die linke Hand nicht gewusst, was die rechte tut: Die Zufahrt zum Hufeisen ist gerade unversehens dicht. Die Sperrung dauert noch bis Donnerstagnachmittag an.

Ende Gelände: Wer am Donnerstagmorgen ins Hufeisen-Viertel fahren wollte, stand unversehens vor einem Umleitungsschild in der Grüngrabenstraße, das Richtung Schmiechastraße zeigte. Was besonders misslich für alle war, die in die Wilhelm-Dodel-Gasse und das dortige Parkhaus wollten. Denn die Zufahrt über den Landgraben ist derzeit wegen der dortigen Bauarbeiten ebenfalls nicht möglich. Nur die Grüngrabenstraße bleibt übrig.

Eine Nachfrage bei Jan Leitenberger, dem Leiter der städtischen Verkehrsbehörde, ergab, dass das so nicht gedacht war. Zwar seien in der Grüngrabenstraße ebenfalls Bauarbeiten im Gange, aber die Sperrung sei nur eine halbseitige, das Durchfahren möglich.

Theoretisch sollte die Straße wieder frei sein

Seine Rückfrage bei der Baufirma ergab, dass die Bauarbeiter nur kurzzeitig das Umleitungsschild aufgestellt hätten und – es war später Vormittag – jetzt wieder frei sein müsste, nur über Mittag nochmals kurz geschlossen werde. Also: Neuer Versuch. Doch die Durchfahrt war abermals gesperrt, die Bauarbeiter damit beschäftigt, einen riesigen Kieshaufen zu verteilen. Ein Bagger und ein Transporter standen mitten auf der Straße.

Auf erneute Nachfrage telefonierte Leitenberger abermals mit der Baufirma – und diese dann mit unserer Redaktion. Auch der Mann von der Baufirma wusste von nichts, versicherte aber, sich sofort mit den Bauarbeitern vor Ort in Verbindung zu setzen, um die Sache zu klären.

Ausfahrt nur über Schleichwege möglich

Wer es morgens noch vor der nicht geplanten Vollsperrung ins Hufeisen geschafft hatte und über Mittag hinausfahren wollte, musste sich indes einen Schleichweg durch die engen Gassen rund um den Hof suchen – oder warten. „Noch rund drei Stunden“, so schätzte einer der Bauarbeiter auf Anfrage vor Ort, werde es dauern, bis Kies, Bagger und Transporter weg seien und die Metallplatte wieder über den aufgegrabenen Straßenstücken liege, damit Autos darüberfahren können.