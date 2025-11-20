Vollsperrung war nicht geplant: Plötzlich ist Ende Gelände für Verkehr in der Ebinger Grüngrabenstraße

Da hat die linke Hand nicht gewusst, was die rechte tut: Die Zufahrt zum Hufeisen ist gerade unversehens dicht. Die Sperrung dauert noch bis Donnerstagnachmittag an.
Ende Gelände: Wer am Donnerstagmorgen ins Hufeisen-Viertel fahren wollte, stand unversehens vor einem Umleitungsschild in der Grüngrabenstraße, das Richtung Schmiechastraße zeigte. Was besonders misslich für alle war, die in die Wilhelm-Dodel-Gasse und das dortige Parkhaus wollten. Denn die Zufahrt über den Landgraben ist derzeit wegen der dortigen Bauarbeiten ebenfalls nicht möglich. Nur die Grüngrabenstraße bleibt übrig.