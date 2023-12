Die Sperrung eines Teilstücks der A8 dauert noch bis Montag gegen 5 Uhr an. Am Samstag zieht die Polizei eine Zwischenbilanz.

Wegen des Bauprojekts „Sechsstreifiger Ausbau A8/Enztalquerung“ bleibt die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in beiden Fahrtrichtungen am Wochenende voll gesperrt.

Wie ein Polizeisprecher sagte, waren die Umleitungsstrecken am Samstag zwar stark frequentiert gewesen, große Probleme habe es aber nicht gegeben. Lediglich die Panne eines Lastwagens auf einer der Strecken habe kurzzeitig für Behinderungen gesorgt.

Die Sperrung hatte am Freitag um 20 Uhr begonnen. Am Montag gegen 5 Uhr soll die A8 in diesem Bereich wieder freigegeben werden.