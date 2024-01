Vollsperrung in Horb: Steht Horb bald still wegen diesem Micker-Schild?

Steht Horb bald still wegen diesem Micker-Schild?

Vollsperrung in Horb

6 Das Micker-Schild an der Kreuzung Mühlener Straße. Es sieht aus wie eine Fußwegreparatur. In einer Stunde wurde es von zwei Sattelschleppern ignoriert. Foto: Juergen Lueck

Immer wieder fahren Sattelschlepper durch den engen Brennpunkt Unterer Marktplatz in Horb. Ignorieren die Fahrer die Schilder für das Lkw-Durchfahrtsverbot oder sind diese falsch platziert und zu mickrig?









11.20 Uhr am Tag zwei der Rauschbart-Vollsperrung. Vor mir steht ein Schwerlasttransport mit Bagger an der Kreuzung Dammstraße. Er biegt rechts ab – eigentlich verboten. Außer für Anlieger. Und er wirft die Frage auf: Steht Horb bald still, weil die Lkw-Durchfahrtsverbot-Schilder falsch und zu mickrig sind?