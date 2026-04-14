Vollsperrung in Baiersbronn: Nach Freudenstadt geht’s erst mal Richtung Rastatt

Die Umleitung ist ausgeschildert: Der letzte Abschnitt der Sanierung der B 462 in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal startet an diesem Mittwoch, 15. April. Ende: in einem Jahr.
Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe saniert den dritten und letzten Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal – Baiersbronn entlang der B 462. Der Straßenzustand in diesem Bereich ist deutlich geschädigt. Zudem sei die bestehende Verkehrsführung im Bereich des Bahnübergangs Friedrichstal nicht mehr sicher, teilt das Regierungspräsidium mit.