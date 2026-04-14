Vollsperrung in Baiersbronn: Nach Freudenstadt geht’s erst mal Richtung Rastatt

Die Umleitung ist ausgeschildert: Der letzte Abschnitt der Sanierung der B 462 in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal startet an diesem Mittwoch, 15. April. Ende: in einem Jahr.

Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe saniert den dritten und letzten Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal – Baiersbronn entlang der B 462. Der Straßenzustand in diesem Bereich ist deutlich geschädigt. Zudem sei die bestehende Verkehrsführung im Bereich des Bahnübergangs Friedrichstal nicht mehr sicher, teilt das Regierungspräsidium mit.

Im Rahmen der Maßnahme werden insgesamt vier Stützbauwerke entlang der B 462 und der Bahntrasse erneuert. Darüber hinaus wird der gesamte Straßenabschnitt der B 462 zwischen den beiden Bahnübergängen „Friedrichstal“ und „Boxenstopp“ grundhaft erneuert, heißt es weiter. Dabei werden der gesamte Straßenaufbau und die Entsorgungsleitungen erneuert. Zusätzlich wird die Signaltechnik an den genannten Bahnübergängen auf den aktuellen Stand gebracht.

Die Maßnahme diene der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Tragfähigkeit der Strecke, so das RP.

Bauablauf und Verkehr

Die Bauarbeiten beginnen am Mittwoch, 15. April, und dauern voraussichtlich bis April 2027. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite und der notwendigen Sicherheitsabstände für das Baustellenpersonal erfolgt die Maßnahme unter Vollsperrung der B 462 im Bereich der Ortsdurchfahrt Friedrichstal. In diesem Zeitraum werden die beschriebenen Arbeiten an den Stützbauwerken, dem Straßenaufbau, den Entsorgungsleitungen sowie der Signaltechnik an den Bahnübergängen ausgeführt.

Die Straße im letzten Sanierungsabschnitt zwischen den Bahnübergängen in Friedrichstal ist deutlich geschädigt. (Archivfoto) Foto: Haier

Während der Vollsperrung ist die B 462 im Baubereich für den Durchgangsverkehr nicht befahrbar. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Unsere Empfehlung für Sie Sanierung der B 462 in Baiersbronn Schleichweg-Fahrer müssen mit Kontrollen rechnen Beim Infoabend zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Friedrichstal in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn standen in der Fragerunde die Umleitungsstrecken im Zentrum.

Es wird das bereits in den vorangegangenen Bauphasen erprobte Umleitungskonzept genutzt: Der überörtliche Verkehr wird weiträumig über die B 294 und die L 350 (Schönegründer Steige) umgeleitet. Die Beschilderung der Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Für die bessere Abwicklung des Verkehrs wurde außerdem eine Ampel im Bereich des Knotenpunkts B 462/L 409 in Klosterreichenbach aufgestellt. Damit soll insbesondere in den Morgen- und Abendstunden ein Rückstau auf der L 409 vermieden werden.

Die Kosten

Die Baukosten liegen laut RP bei rund 2,6 Millionen Euro. Die Kosten werden vom Regierungspräsidium Karlsruhe, der Gemeinde Baiersbronn und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) getragen.

Die Maßnahme „B 462: Sanierung der Ortsdurchfahrt Friedrichstal – Baiersbronn“ sei ein weiterer wichtiger Baustein zur Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich Baiersbronn, so das Regierungspräsidium.

RP will fortlaufend informieren

Weitere Informationen sind auf der Projektseite unter folgendem Link zu finden: https://rpk.baden-wuerttemberg.de/presse/pressemitteilungen-aktuelle-meldungen/artikel/b-462-sanierung-der-ortsdurchfahrt-friedrichstal-baiersbronn-1/.

Während der Bauphase will das Regierungspräsidium Karlsruhe regelmäßig Informationen zum aktuellen Baufortschritt über die Projektwebsite bereitstellen.