1 Die Umleitung von Rosenfeld über Isingen nach Balingen ist bereits ausgeschildert. Ab Montag ist die Geislinger Ortsdurchfahrt bis Anfang September komplett gesperrt. Foto: Schnurr

Wie beinahe jeden Sommer wird auch in diesem in der Geislinger Ortsdurchfahrt gebaut: Ab kommendem Montag, 18. Juli, wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübingen dort die Fahrbahn saniert.















Geislingen - Gebaut wird ab dem Kreisverkehr Rosenfelder Straße/Auchtwiesen bis zur Einmündung der Wiesenstraße in die L 415 (Vorstadtstraße). Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung nötig.

Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Arbeiten Anfang September abgeschlossen. Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte unterteilt.

Erster Bauabschnitt

Der erste Bauabschnitt dauert von Montag, 18. Juli, bis voraussichtlich Samstag, 13. August. Solange ist die Ortsdurchfahrt zwischen den Auchtwiesen und der Bachstraße gesperrt. Betroffen ist damit auch die Verbindung zwischen Balingen und Rosenfeld.

Im Bereich der Rosenfelder und Brückenstraße werden zwischen dem Kreisverkehr Rosenfelder Straße und zur Bachstraße (K 7128 nach Isingen) die Asphaltdeckschicht und in Teilbereichen die Asphalttragschicht erneuert sowie das Verbundsteinpflaster in den Einmündungen durch Asphalt ersetzt. Am Hindenburgplatz wird die Straßenbeleuchtung modernisiert. Die Bushaltestelle bei der "Kelle" wird barrierefrei umgebaut.

Der örtliche Verkehr wird von Geislingen nach Rosenfeld in beide Fahrtrichtungen über die K 7128 (Bachstraße-Isingen) umgeleitet. Die Verbindung Balingen-Geislingen ist in der gesamten Bauzeit offen. Um die Einmündung Brücken-/Bachstraße zu entlasten, wird der überörtliche Verkehr auf der B 27 kommend ab Balingen nach Erzingen und weiter über Geislingen, K 7127, Isingen und K 7128 nach Rosenfeld geführt.

Zweiter Bauabschnitt

Der zweite Bauabschnitt dauert von Montag, 15. August, bis voraussichtlich Samstag, 3. September. Er verläuft zwischen den Anschlüssen der Konrad-Adenauer-Straße und der Wiesenstraße an die Vorstadtstraße (kurz vor dem Friedhof). In diesem Bereich erfolgt aufgrund der mittelfristig geplanten Umgestaltung der Ortsdurchfahrt durch die Stadt Geislingen nur eine Teilsanierung der Fahrbahn zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Die Arbeiten in der Vorstadtstraße und im Kreuzungsbereich L 415/K 7128 (Brücken-/Bachstraße) erfolgen unter Vollsperrung. Dabei wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen über Balingen, B 27, Dotternhausen, K 7132, Dormettingen, K 7129, Rosenfeld, Isingen und K 7128 großräumig umgeleitet.

Busverkehr

Der Busverkehr wird während der Baumaßnahme innerörtlich umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden eingerichtet.

Kosten

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 410. 000 Euro. Davon werden 270 .000 Euro vom Land getragen. Die Stadt ist mit 140 000 Euro beteiligt.