Auch an Onstmettinger Straße in Thanheim wird gearbeitet

1 An der Onstmettinger Straße in Thanheim wurde eigens eine Rampe errichtet. Foto: Hoffmann

Die Straße zum Stich ist gesperrt. Das Regierungspräsidium lässt dort abgerutschte Böschungen richten. Auch an der Onstmettinger Straße in Thanheim geht es voran.









Zum Glück ist die Straße zum Stich gesperrt: Was für Autofahrer lange Umwege bedeutet, ist für den Fortgang der Bauarbeiten genau richtig. Das gilt auch für die Arbeiten an der Onstmettinger Straße in Thanheim.