Vollsperrung B27 bei Rübgarten: Pferd entkommt aus Transporter und wird eingeschläfert

Auf der B27 bei Rübgarten entläuft am Freitag ein Pferd aus einem Transporter. Dabei verletzt es sich schwer und muss eingeschläfert werden. Die B27 war zeitweise voll gesperrt.
Bei einem tragischen Zwischenfall auf der Bundesstraße 27 bei Reutlingen ist am Freitagvormittag ein Pferd tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 65-jährige Fahrer eines Skoda Yeti gegen 11.30 Uhr mit einem Pferdeanhänger in Richtung Stuttgart unterwegs, als sich kurz nach der Aufschleifung zur B464 eine dramatische Situation entwickelte.