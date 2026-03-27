Vollsperrung B27 bei Rübgarten: Pferd entkommt aus Transporter und wird eingeschläfert

Auf der B27 bei Rübgarten entläuft am Freitag ein Pferd aus einem Transporter. Dabei verletzt es sich schwer und muss eingeschläfert werden. Die B27 war zeitweise voll gesperrt.

Bei einem tragischen Zwischenfall auf der Bundesstraße 27 bei Reutlingen ist am Freitagvormittag ein Pferd tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 65-jährige Fahrer eines Skoda Yeti gegen 11.30 Uhr mit einem Pferdeanhänger in Richtung Stuttgart unterwegs, als sich kurz nach der Aufschleifung zur B464 eine dramatische Situation entwickelte.

Der Mann habe im Rückspiegel bemerkt, dass sich während der Fahrt plötzlich die vordere Tür des Anhängers geöffnet hatte und das transportierte Pferd panisch nach außen drängte. Der Fahrer reagierte sofort und hielt auf dem Seitenstreifen an.

Das Pferd hat sich in seiner Panik schwer verletzt

Wie sich herausstellte, hatte sich das Tier im Inneren des Anhängers unter dem Gestänge hindurchgearbeitet und versucht, durch die vordere Tür zu entkommen. Dabei klemmte es sich jedoch so unglücklich ein, dass es sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an, konnte das Tier zunächst jedoch nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Erst einer zwischenzeitlich alarmierten Tierärztin gelang es, das Pferd zu beruhigen, sodass es schließlich aus dem Anhänger geborgen werden konnte. Allerdings hatte sich das Pferd in seiner Panik so schwer verletzt, dass die Veterinärin es noch vor Ort einschläfern musste.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B27 bis etwa 13.30 Uhr teilweise voll gesperrt werden.