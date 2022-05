Vollsperrung am Abend

1 Von 19 bis 24 Uhr ist die Autobahn ab der Anschlussstelle Oberndorf gesperrt. Foto: pixabay

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt am 9. Mai auf der A 81 nach der Anschlussstelle Oberndorf dringende Instandsetzungsarbeiten im Bereich der derzeitigen Baustelle durch.















Oberndorf - Dazu muss die Autobahn ab der Anschlussstelle Oberndorf in Fahrtrichtung Schaffhausen in der Zeit von 19 bis etwa 24 Uhr voll gesperrt werden, wie kurzfristig in einer Pressemitteilung vom 9. Mai mitgeteilt wird.

Bei einer Streckenkontrolle wurden Schäden an der Fahrbahndecke und bei der Straßenentwässerung entdeckt, die umgehend behoben werden müssen. Die Arbeiten werden von der Autobahnmeisterei Rottweil durchgeführt.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Oberndorf ausgeleitet. Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Schaffhausen auf der U 48 bis zur Anschlussstelle Rottweil.