1 Damit die Zufahrt zu Mühlenmarkt, DLRG und Tierrettungsstation während der Straßensanierung gewährleistet ist, wird diese in zwei Abschnitten erledigt. Foto: Thomas Fritsch

Die Sanierung der L 179 beschert den Einwohnern des Waldenserdorfs mindestens bis Mitte November viel Lärm und Verkehr.









Am Montag, 28. Oktober, beginnen die Arbeiten an der L 179 zwischen dem Abzweig der K 4308 in Richtung Neuhengstett und dem Abzweig der K 4452 in Richtung Entsorgungsanlage Simmozheim. Die Landesstraße wird im Auftrag des Landes Baden-Württemberg von der Abteilung Straßenbau und Straßenverkehr des Landratsamtes Calw saniert, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.