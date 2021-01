Vollsortimenter umstritten Händler kritisieren unfairen Wettbewerb

Verbot ein Gesetz für Großstädte

Bleibt die Gegenwart. Und diese ist für den Einzelhändler durch Ungerechtigkeiten geprägt. Zwar funktioniere Liefern und Bezahlen gut, doch warum, anders als beim ersten Lockdown, Einkäufe nicht direkt bei Thedy abgeholt werden dürfen, kann Werb nicht nachvollziehen. Das Verbot sei ein Gesetz für Großstädte. "Bei uns gibt es gewiss keine Menschentrauben vor der Tür."

Ungerechtigkeit und Versäumnisse des Gesetzgebers wähnt Werb noch stärker bei der Definition des Sortimentverkaufs. Ein Dorn im Auge sind und waren ihm insbesondere in der Vorweihnachtszeit die unbeschränkten Verkaufsmöglichkeiten des Drogeriemarktes Müller. Wären bei Thedy die zehn Tage vor dem Fest die Hauptumsatzträger des Jahres gewesen, mischten die Drogeriemärkte nach Werbs Einschätzung im Weihnachtsgeschäft ordentlich mit.

Wettbewerbsverzerrung

Was Werb als "staatliche Wettbewerbsverzerrung" anprangert, gründet sich auf der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Dort heißt es: "Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sortimentsteile, deren Verkauf nicht (...) gestattet ist, verkauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil überwiegt; diese Stellen dürfen dann alle Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch verkaufen." Egal, ob sich dies über die Verkaufsfläche oder den Umsatz berechnet, sei eine Beweisführung schwierig, weiß Werb – und "Herr Müller" werde gewiss nicht seine Umsätze offenlegen.

Unbenommen des so empfundenen unfairen Wettbewerbs bilanziert Werb eine Jahreskurve mit Ausschlägen nach oben und unten und einer erfreulichen Beobachtung. "Die Kunden meiden Großstädte und gehen wieder örtlich einkaufen." Gleichwohl sorgt er sich um seine acht Beschäftigten. Wenn Ende Dezember Überstunden und Urlaubstage abgebaut sind, sei ab Januar Kurzarbeit unumgänglich.

"Klar, das ist ungerecht", sagt Markus Klemt. Der für den Bereich Handel zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär sieht das Problem auch bei Großmärkten wie etwa Real oder den Discountern mit ihren Aktionswaren. Der Gesetzgeber hätte beim aktuellen Lockdown schärfere Einschränkungen verhängen müssen. Etwa eine Beschränkung auf Lebensmittel bei Androhung von Strafgeldern bei Zuwiderhandeln. "Aber so viele Kontrolleure hätte der Staat gar nicht mehr", meint Klemt angesichts der vielen anderen Corona-Vorschriften, deren Einhaltung überwacht werde.

Die jetzige Situation sei ein "fulminantes Konjunkturprogramm für den Onlinehandel", schimpft Peter Spindler, der als Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Südbaden rund 2000 Mitglieder vertritt. Die Corona-Verordnung sei unpräzise, meint er. Der Verband hatte sich eine 80-Prozent-Regelung gewünscht: Wo das erlaubte Sortiment vier Fünftel ausmacht, dürfte auch das restliche Fünftel verkauft werden.

Der Vorschlag fiel durch. Dabei wäre er vermutlich eine Schranke für den Drogeriemarkt Müller gewesen, aber die Discounter und Real hätten wegen ihres hohen Umsatzes an Lebensmitteln wohl keine Sortimentseinschränkungen hinnehmen müssen. Gleichwohl müsse ein Nachjustieren der Regeln möglich sein. Etwa beim Abholservice. Dass das unter Einhaltung der Abstandsregeln funktionieren kann, zeige das Beispiel der Postfilialen.

Supermarkt und Drogerie

Bei Real in Donaueschingen ist das Sortiment zwischen den Jahren laut Auskunft der Marktleitung komplett zugänglich und frei verkäuflich. Gleiches gilt für den Müller-Markt am Karlsplatz. An einem Spätnachmittag zwei Tage vor dem Fest, achtet eine Mitarbeiterin am Eingang, dass jeder Kunde einen der abgezählten Einkaufskörbe nimmt. Am Eingang ist keine Warteschlange zu sehen, an der Kasse stehen fünf bis sechs Personen an. Auch in den Gängen der Spielzeugabteilung im Obergeschoss stehen nur vereinzelte Kunden.

Der Drogeriemarkt Müller hat den Hauptsitz in Ulm. Von dort aus erklärt eine Sprecherin die komplette Öffnung in Donaueschingen ohne behördlich initiierte Einschränkungen. Wo der erlaubte Sortimentsteil überwiege, könne das komplette Sortiment verkauft werden. Dagegen schließen Müller-Drogeriemärkte Teilsortimente entsprechend der behördlichen Anordnungen, sofern sie dieses Prinzip nicht erfüllen. Dabei befinde sich die Situation in einem ständigen Wandel.

Im Corona-Jahr haben sich die verschiedenen Segmente des Handels ganz unterschiedlich entwickelt. Besonders profitiert habe laut Peter Spindler, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Südbaden, der Lebensmittelhandel, gefolgt von Drogeriemärkten, Fahrradhändler, Händler für Outdoorbedarf oder Möbelhäuser. Einbußen erleide, wer Bekleidung, Schuhe, Lederwaren oder Parfüm verkaufe. Ganz generell sei der Innenstadt-Handel betroffen.