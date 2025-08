1 Beim Grümpelturnier ging es heiß her. Foto: Christoph Schennen Beim FV Fahrnau herrschte eine Woche Dauerbetrieb. Das Team „Arsenal Longdong“ gewann das abschließende Grümpelturnier im Siebenmeterschießen.







Link kopiert



FVF-Vorsitzender Mark Leimgruber zieht ein positives Fazit der Sportwoche: „Sie war hervorragend, auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat.“ Am Freitag spielten „D’Knaschtbrüeder“, am Samstag die „Brass Buebe“, und auch die Veranstaltung mit „Uwe! Der Kreisligatrainer“ war gut besucht und wurde gut angenommen.