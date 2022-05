5 Beim Vollmaringer Frühlingsfest war volle Hütte. Foto: Fritsch

Die Vollmaringer Musikanten haben nach zwei Jahren Zwangspause wieder das Frühlingsfest auf der "Lachawies" organisiert. Die lange angestaute Feierfreude hat sich hier voll entladen.















Nagold-Vollmaringen - Fast hätten wir vergessen, wie Schunkeln geht. Zum Glück gibt es Bands, die uns helfen, schnell wieder rein zu kommen. Zum Beispiel die Gäumoggel oder die Draufgänger. Diese Bands haben am Freitagabend das Frühlingsfest in Vollmaringen eröffnet und ordentlich für Stimmung gesorgt – Stimmung wie wir sie lange nicht erlebt haben. Und Musik, die wir lange nicht gehört haben.

"Auf´m Wase graset Hase", ein Schunkelklassiker, der Stimmung in jedes Bierzelt bringt. Die Gäumoggel sind Spezialisten für Volksrock aus dem Schwabenland mit Bierzelthits wie "I be so hoiß wie a Auspuffrohr" oder "Nacktbada em Näggr". Dabei standen die ersten schon auf den Bänken. Offensichtlich haben die Gäumoggel auch in Vollmaringen viele Fans. Jedenfalls wurden einige junge Frauen und Männer in T-Shirts mit der Aufschrift "I ben e qle" (eine coole) gesehen, ein typischer Gäumoggel-Spruch.

Die meisten tragen doch alpenländische Tracht

Übrigens trugen dann aber doch die meisten alpenländische Tracht: Dirndl, beziehungsweise Lederhose und kleinkariertes Hemd. Was prima zum Hauptevent des Freitagabend passte, der Band Draufgänger aus der Steiermark. Die Coverband besteht aus einer Sängerin und vier Musikanten. Die hatten noch gar nicht richtig die Saiten gezupft und in die Tasten des Akkordeons gegriffen und schon stand das komplette Zelt Kopf, genauer gesagt, auf den Bänken. Hits wie "Cordula Grün" oder "Der Hektar hat 2.0" haben spielend jede und jeden der mehr als 1100 Leute im Zelt mitgerissen. 1100 Leute – für einen Ort mit 1700 Einwohnern nicht schlecht.

"Das Konzert ist seit zwei Jahren ausverkauft", sagt Daniel Raible, Vorstand für Veranstaltungen bei den Vollmaringer Musikanten. Die Co-Vorstände Daniela Brezing (Musik) und Matthias Finkbeiner (Werbung) waren ebenfalls sehr zufrieden. 80 Tische, für 192 Euro im Voraus zu reservieren, für je acht Personen gingen ebenfalls ruckzuck weg. Weg gingen auch die warmen Weckle, worin sich eine Wurst oder ein Steak befand, ebenso die Schnitzel, Pizzen und Flammkuchen.

35 Kilo Kartoffeln verarbeitet

Überhaupt ist es erstaunlich, was die Vollmaringer Musikanten in Eigenregie schaffen. Es gibt Vereine, die Gastronomie komplett outgesourct haben. Auf der "Lachawies" wuselten rund 100 Leute, in den Küchen, an den Öfen, am Ausschank und als Servicekräfte herum. Die Vollmaringer arbeiten mit der Krone in Altbulach und mit der Baisinger Brauerei zusammen. Am Sonntag gab es zusätzlich Kartoffelsalat, 35 Kilo Kartoffeln hatten die Musikantenfrauen verarbeitet, erzählt Daniela Brezing.

Wer es süß mag, fand vor dem Zelt neben der Schießbude und einem Kleinkarussell Neidert’s Süßwarenstand, mit gebrannten Mandeln, Magenbrot und Zuckerwatte. "Sonntag ist der beste Tag", sagt Anthony Neidert, und reicht Zuckerwatte an eine Gruppe von Mädchen. Sollte jemand mit Zuckerwatte über die Stränge geschlagen haben, oder möglicherweise mit Spirituosen – am Freitag gab es eine gut besuchte Schnapsbar – stand das Rote Kreuz bereit. An beiden Abenden waren je vier Mann vom Ortsverein Nagold/Wildberg im ehrenamtlichen Dienst.

Am Samstagabend stieg im Bierzelt erneut eine Party, jedoch mit komplett anderem Publikum. Nicht ein gotziges Dirndl war mehr da, dafür viele schwarze T-Shirts. Wie die auf der Bühne. Zunächst spielten The Hot Legs solide Rockmusik, dann, eine Nummer härter, Maidenhead – "hard’n heavy", laut und mitreißend.

Musikanten am Montag nochmal richtig eingespannt

Nicht so laut aber doch mitreißend spielten am Sonntag die Nagoldtal Musikanten aus Emmingen zum Frühschoppen böhmisch-mährische Stücke. Natürlich wieder vor ganz anderem Publikum, das zum Mittagessen kam und danach die Gelegenheit hatte, den Mittag bei Kaffee und Kuchen sowie mit der Begleitung des Musikvereins Jettenburg ausklingen zu lassen. Gegen 18 Uhr klang auch diese Musik aus und damit das gesamte Frühlingsfest.

Am Montag sind die Vollmaringer Musikanten noch einmal ziemlich eingespannt, nämlich beim Aufräumen und beim Abbauen des Zeltes. Hierbei hilft die Vollmaringer Abteilung der Feuerwehr.