4 Beim Vollmaringer Frühlingsfest sind wieder weit mehr als 100 Helfer im Einsatz, um das Großereignis zu stemmen. Foto: Hamm

Mehr als 100 Helfer bieten die Vollmaringer auf, um ihr traditionelles Frühlingsfest zu stemmen. Nach zwei Jahren Zwangspause soll der Ausnahmezustand auf der "Lachawies" drei Tage andauern.















Nagold-Vollmaringen - Bereits zum 48. Mal feiern die Vollmaringer ihr traditionelles Frühlingsfest. Nach zwei Jahren Zwangspause dauert der Ausnahmezustand auf dem Vollmaringer Festplatz, der Lachawies, in diesem Jahr drei Tage an. Weit mehr als 100 Helfer werden dieses Großereignis stemmen.

Hektarparty am Freitag

Am Freitag, 29. April, steigt die "Hektarparty". Die Live-Band "Die Draufgänger" will das Zelt zum Kochen bringen. Bekannt wurden die Musiker mit ihrem YouTube-Hit "Die Hektar ha". Spätestens mit ihrem Wiesn- und Wasenhit "Cordula Grün" haben sie 2018 vollends den Durchbruch geschafft.

Eröffnet wird der Abend mit Schwabenrock: Die Band "Gäumoggel" testet die Schwäbisch-Kenntnisse der Gäste. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Zum guten Ton gehören bei diesem Anlass selbstverständlich Dirndl oder Lederhose. Diese Veranstaltung hat im Vorverkauf einen neuen Rekord aufgestellt. Innerhalb von nur wenigen Minuten waren sämtliche Tische vergriffen. Es wird an diesem Abend keine Abendkasse geben.

Tanz in den Mai am Samstag

Der Tanz in den Mai am Samstag, 30. April, startet um 20 Uhr mit dem "Rock uff d’r Lachawies". Mit der Band " The Hot Legs" kehren alte Bekannter zurück nach Vollmaringen. Die Band um Frontmann Carsten Rempp heizt gleich zu Beginn ordentlich ein. Im Anschluss bringt "Maidenhead" aus München die Geschichte des Metal auf die Bühne. Hard and heavy, laut und mitreißend erwecken sie die Meilensteine des Genres zu neuem Leben. Einlass zum "Rock uff d’r Lachawies" ist ab 19 Uhr. Tickets sind für 13 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Frühschoppen am Sonntag

Am Sonntag, 1. Mai, beginnt der Feiertag wie schon seit vielen Jahren um 11 Uhr mit dem Frühschoppen der Nagoldtal-Musikanten. Sie spielen böhmisch-mährische Blasmusik, bieten Soloeinlagen und unterhaltsame Moderationen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Ab 16 Uhr spielen die Musikerfreunde aus Jettenburg zum Festausklang. Situationsbedingt wird es dieses Jahr kein Maiwagentreffen geben.