In einer gefüllten Gemeindehalle war das gesamte Gäu vertreten und feierte mit dem Narrenball ausgelassen und friedlich den Höhepunkt der Fasnet. Zunftmeister Wolfgang Stein und die stellvertretende Vorsitzende Celine Graf führten charmant und professionell durch das Programm.

Den ersten Programmpunkt setzte der vereinseigene Nachwuchs, der mit wehenden Fahnen und gewagten Stunts bewies, dass er das Zeug zum Champion hat.

Die Narrengilde Göttelfingen war mit all ihren Gruppen vertreten, wie etwa der traditionellen Figur des Weißnarren Mohopser mit seinem freundlichen Mondgesicht und dem Schellenriemen am Gewand oder die Clowns, die auf Kinderroller und Bobbycar alle Verkehrsregeln missachteten bis die Polizei sie stoppte. Die Tanzgarde glänzte mit ihrem Tanz in blau-gold und zum Abschluss der Darbietung wurden alle Figuren der Narrengilde in die Darbietung integriert.

Das „Spiel der Mächte“ brachte die Showtanzgruppe der Narrenzunft Eutingen effektvoll in schwarz und weiß auf die Theaterbühne: Sie inszenierte ein Schachspiel der außergewöhnlichen Art. Bube, Läufer, Bauer, Springer, Türme und Pferd – jeweils eindeutig identifizierbar am aufwendigen Kopfschmuck – traten gegeneinander an. Mit einer überragenden Inszenierung, akkurat sitzenden Bewegungen und gestochen scharfen Abläufe zogen sie die Zuschauer in ihren Bann.

Boxtraining auf der Bühne

Die Stolperschwänzle der Narrenzunft Eutingen nutzten die Bühne für ein außergewöhnliches Boxtraining. Nach einem boxkampfwürdigen Einlauf bewiesen die Sportler ihre Fähigkeiten und kämpften sich Runde um Runde durch die Show, in der auch Hebefiguren, das männliche Showgirl in rosa Tutu und der glitzernde Kampfrichter nicht fehlen durften.

Doch auch die Vollmaringer Narrenzunft bewies an diesem Abend mit starken Akteuren auf der Showbühne ihr Können. Die Geschichte der verbotenen Liebe wurde mit tänzerischen Glanzleistungen von der Showtanzgruppe ebenso nacherzählt wie der Schuh des Manitou, den das Männerballett der Weiherhexen eindrucksvoll auf die Bühne brachte.

Die Parodie der Teufel auf die Fernsehshow „Das Supertalent“ brachte das Publikum zum Lachen, und die Tanzgruppe der Fruchtmaale entführte die Zuschauer stimmungsvoll auf die Wiesn.

Viele arbeiten im Hintergrund

Zunftmeister Wolfgang Stein und Celine Graf bedankten sich für das große ehrenamtliche Engagement, ohne das solch beeindruckende Darbietungen ebenso wenig stattfinden könnten wie eine solch aufwendige Hallenveranstaltung, für die es vieler ehrenamtlicher Hände im Hintergrund wie auch am Abend selber bedarf. Besonders freute sich Stein auch darüber, dass eine Gruppe der Lebenshilfe Oberes Nagoldtal zu Besuch sei: „Das unterstreicht unsere Verbundenheit zueinander.“

Die Partyband „Die Lausbuba“ sorgte für ausgelassene Stimmung. So tanzten Einhörner mit Clowns, Mickey Maus mit Pirat, und selbst Wolf und Rotkäppchen vergaßen an dem Abend ihre Diskussion um die Großmutter und reihten sich stattdessen gemeinsam und einträchtig in die Polonaise ein.