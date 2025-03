In Sachen Kinderbetreuung ist in Nagold einiges in Fluss. Die neue Kita im Wohngebiet Hasenbrunnen in Nagold geht ihrer Vollendung entgegen. Mit ihrer Inbetriebnahme dürfte sich die Betreuungssituation in Nagold deutlich verbessern.

In Vollmaringen aber sind Kindergartenplätze weiter rar. Legt man die aktuellen Geburtenzahlen zugrunde, so geht die Stadtverwaltung von einem „deutlich erhöhten Bedarf für das Kita-Jahr 25/26“ aus. Neu ist das nicht, und so bestehen schon länger Pläne einer neue Kita in Vollmaringen. Doch das dauert. Und kostet.

Die Zeit aber drängt. Also geht die Stadt Nagold nun auch in Vollmaringen den schnellsten und unkompliziertesten Weg und strebt die Eröffnung einer Naturkita an.

Kurzfristig umsetzbar

Solch eine Naturgruppe sei kurzfristig umsetzbar, heißt es in einer Drucksache für den Technischen Ausschuss der Stadt Nagold. Zudem ergänze solch ein pädagogisches Konzept das Angebot in Vollmaringen.

Konkret fasste der Technische Ausschuss offiziell einen Baubeschluss für die neue Naturkita. Dabei handelt es sich um eine überschaubare Baumaßnahme, schließlich besteht die Naturkita aus einem Bauwagen, der vor allem an die Infrastruktur angeschlossen werden muss. Kostenpunkt: etwa 10 000 Euro.

Und solch einen Bauwagen besitzt die Stadt Nagold sogar schon. Denn mittlerweile ist klar, dass der geplante Waldkindergarten in Mindersbach vorerst nicht in Betrieb gehen wird. Die Anmeldezahlen waren wohl nicht hoch genug, so dass die Stadt den Bauwagen nun nach Vollmaringen versetzen wird. Dort soll er „zeitnah in Betrieb genommen“ werden.

Was bedeutet das für Mindersbach?

Für Mindersbach bedeutet das nicht die komplette Verabschiedung von einem Waldkindergarten. „Sollte der Bedarf in Mindersbach sich in den kommenden Jahren wieder verändern, sind dort alle Voraussetzungen vorhanden, um mit der Beschaffung eines neuen Bauwagens auch dort eine Natur-Kita umsetzen zu können“, teilt die Stadtverwaltung in der Drucksache mit.

Der Bedarf in Vollmaringen ist unumstritten. Dieser liegt laut Verwaltung bei über 90 Plätzen für Kinder ab drei Jahren, während man aktuell nur 50 Ü3-Plätze und zehn U3-Plätze in dem zweitgrößten Nagolder Teilort anbieten kann.

Das Grundstück, auf dem der Natur-Kita-Wagen aufgestellt wird, war bisher für den Neubau einer Kita in Vollmaringen vorgesehen. Dafür könne es auch immer noch genutzt werden, heißt es von der Verwaltung. Schließlich handelt es sich bei dem Waldkitawagen um eine „mobile Einheit“, die bei Bedarf umgezogen werden kann.