Janina Lehmann ist Motocross-Fahrerin aus Leidenschaft. Foto: Markus Dietze

Janina Lehmann hat keinen Motorradführerschein. Dennoch ist die 26-Jährige aus Langenschiltach mit ihrer Honda CRF international unterwegs – auf Motocross-Strecken. Ihre Heimatstrecke ist die des MSC Hornberg. Dort haben wir sie.















Kim Lehmann steht am Rand der Piste und schüttelt den Kopf. Gerade ist seine Schwester an ihm vorbeigebrettert. Eine dichte Staubwolke folgt ihr die Sprungauffahrt – der Laie würde Rampe sagen – hinauf und verbirgt ihren Flug. Es ist die siebte Runde auf dem 1.210 Meter langen Kurs, der irgendwo oberhalb von Reichenbach mitten im Wald liegt. Janina Lehmann fährt nicht am Anschlag, sondern lässt es an diesem Mittwoch Ende April etwas ruhiger angehen. Die Wettkampfsaison ist noch jung, und sie hat bereits drei Rennen plus Anreise unter anderem nach Portugal in den Knochen. Heute sind Regeneration und Fahrfreude angesagt.