Volleyballturnier in Blumberg: Rund 160 Hobby-Spieler liefern sich ein spannendes Duell

16 Hobby-Teams traten beim Volleyballturnier in der Eichbergsporthalle an. Das Turnier des TuS Blumberg wird immer beliebter. Preise gibt es dabei nicht nur für die Gewinner.

Wo kurz vor Weihnachten noch mit den Füßen gearbeitet worden war, wurde nun mit den Händen gegen den Ball geschlagen. Beim zwölften Volleyballturnier für Hobbymannschaften ging es in der Blumberger Eichbergsporthalle hoch her. Als Ausrichter präsentierte sich der TuS Blumberg von seiner besten Seite und es war vonseiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie auch aus dem Publikum viel Lob für die Organisation zu vernehmen.

Es war ein spektakulärer Wochenend-Auftakt für die 16 Mannschaften, die bis spät in die Nacht um den Turniersieg kämpften. Durchsetzen konnte sich bei der diesjährigen Turnierauflage schließlich die Mannschaft von „Holz dä Geier“ aus Bräunlingen. Sie setzte sich gegen den Dauergast der „Schluchsee Volleys“ aus dem Hochschwarzwald in einem beeindruckenden und mitreißenden Finale durch.

Für die meisten der teilnehmenden Mannschaften stand allerdings einfach das Dabeisein im Vordergrund und in sportlich, familiärer Atmosphäre ins neue Jahr zu starten. So mancher Schweißtropfen wurde vergossen und das faire Miteinander stand stets im Mittelpunkt des Turniers. Bei allen Mannschaften mussten von den sechs auf dem Feld stehenden Personen mindestens zwei Spielerinnen auf dem Hallenparkett sein.

Schon in der Vorrunde, in der die 16 Teams in vier Gruppen um den Einzug in die Hauptrunde spielten, war der gemeinsame Geist groß und unter allen Hobbysportlern war die gute Laune zum Jahresbeginn greifbar. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprühten geradezu vor Spielfreude und das Turnier entwickelte dabei auch ein beachtliches Niveau. Jede Vertretung musste, zusätzlich zu den Akteuren auf dem Feld, zu den Partien einen neutralen Schiedsrichter und Punktrichter stellen. Beim abschließenden Abklatschen wurde der gesamte Teamgeist der Veranstaltung nochmals unterstrichen.

Auch die Mannschaft des TSC Leichtathletik Blumberg „Lucky Monday“ ist mit ihrem Vereinssprecher Robert Eichler (oben, dritter von rechts) dabei. Foto: Hans Herrmann

Der souveräne Turnierleiter Thomas Sausen, der von seinen bewährten Helfern Franz Zimmermann und Marco Hörenz tatkräftige Unterstützung bekam, garantierte mit seiner Organisation einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Wie in den vergangenen Jahren wurde Sausen auch von seinen Zwillingstöchtern Mara und Naemi mit freudigem Tatendrang unterstützt. „Unser Volleyballturnier boomt und die Anfrage ist in jedem Jahr groß“, freut sich Thomas Sausen über diese konstant, positive Entwicklung.

Saure Gurken als Trostpreis

Dabei darf Blumberg auch immer wieder neue Gesichter in der Eichbergsporthalle begrüßen. Die teilnehmenden Mannschaften aus der weiteren Region garantieren einen gesunden Mix an sportlicher Abwechslung. Bei der Siegerehrung, die vom TuS-Vorsitzenden Marcus Reifenstahl mit viel Humor in Szene gesetzt wurde, durften sich die drei Erstplatzierten über Geldpreise sowie alle Teilnehmer über weitere Sachpreise freuen. Für den letzten Platz wurde das Damenteam des SSC Donaueschingen, das in der Blumberger Halle seine Premiere feierte, mit einem Glas sauren Gurken getröstet.

Unsere Empfehlung für Sie Blumberg Turnier eine große Erfolgsgeschichte Volleyball: Angebot des TuS mit 150 Teilnehmern / Sporthalle wird zur beliebten Anlaufstelle

Nach zwei Mammutwochen mit der Jahresabschlussfeier, dem dreitägigen Jugendturnier sowie der abschließenden Volleyball-Veranstaltung zog der TuS-Vorsitzende Marcus Reifenstahl ein durchweg positives Fazit. „Bei uns ziehen alle an einem Strang und bei den geforderten Arbeitseinsätzen haben wir nie ein Problem. Dies kann nicht jeder Verein stemmen“, stellt er harmonisches Vereinsleben fest.

Das gut gelaunte Thekenpersonal um den TuS-Vorsitzenden Marcus Reifenstahl (dritter von rechts) hatte beim Volleyballturnier alle Hände voll zu tun. Foto: Hans Herrmann

Auch beim Volleyballturnier war hinter und vor der Theke im Foyer durchweg gute Stimmung angesagt. Neben der ausführlichen Getränke- und Speisekarte waren auch die Drinks an der Bar gefragt. Engagiert zeigten sich nicht nur die Mitglieder des Vereins. Der vereinsnahe Blumberger DJ „Sny“ ließ außerdem mit fetzigen Tönen den Stimmungspegel weiter in die Höhe schnellen. Außerdem war das Rote Kreuz beim Volleyballturnier präsent, musste allerdings zum Glück nur bei kleineren Blessuren eingreifen. Hier zeigten Anna Gerritsen, Jasmyn Wieland, Niclas Leichenauer sowie Daniel Miske gewohnt zuverlässigen Einsatz.

Die Teilnehmer

160 Hobby-Spieler

In Gruppe 1 spielten die Frauen des SSC Donaueschingen, Lucky Monday, Superfans und Schluchsee Volley 2. Gruppe 2 bestand aus SG Fürstenberg, Moosmänner Donaueschingen, 1-2. Batsch und der Mannschaft Technische Probleme. In Gruppe 3 spielten Holz der Geier Bräunlingen, Sixpack, SiebeAcht sowie die Bagger Baddies. Gruppe 4 komplettierten Scoobydoo Bonndorf, Schluchsee Volley, Blockparty und die Ball-Jongleure. Rund 160 Hobby-Spieler und Spielerinnen waren insgesamt im Einsatz und sorgten für viel Begeisterung beim Publikum. Auch viele Jugendliche schmetterten den Ball über das Netz.