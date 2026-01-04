Volleyballturnier in Blumberg: Rund 160 Hobby-Spieler liefern sich ein spannendes Duell

16 Hobby-Teams traten beim Volleyballturnier in der Eichbergsporthalle an. Das Turnier des TuS Blumberg wird immer beliebter. Preise gibt es dabei nicht nur für die Gewinner.
Wo kurz vor Weihnachten noch mit den Füßen gearbeitet worden war, wurde nun mit den Händen gegen den Ball geschlagen. Beim zwölften Volleyballturnier für Hobbymannschaften ging es in der Blumberger Eichbergsporthalle hoch her. Als Ausrichter präsentierte sich der TuS Blumberg von seiner besten Seite und es war vonseiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie auch aus dem Publikum viel Lob für die Organisation zu vernehmen.