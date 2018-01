Volleyball TV Villingen: Auf- oder Abstieg kein Thema mehr

Die Ziele für die Restsaison

Und die weiteren Ziele für die Restsaison? "Wir möchten auf jeden Fall noch gegen die Teams gewinnen, gegen die wir auch in der Vorrunde gesiegt haben. Zudem wollen wir noch einige Mannschaften schlagen, die vor uns in der Tabelle stehen", denkt der Coach des TV Villingen vor allem noch an die Heimspiele gegen Beiertheim (5./24. Februar) und Sinsheim (1./10. März).

Reserve träumt vom Titel

Unterdessen träumt der TV Villingen II in der Verbandsliga weiter vom Aufstieg in die Oberliga, ist punktgleich mit Spitzenreiter Freiburg. "Es war natürlich toll, wenn unsere Reserve aufsteigen würde. Dann wäre der Sprung in die Dritte Liga auch nicht mehr so groß. Aber dies muss natürlich auch Trainer Dirk Becker mitentscheiden", geht es für den Drittliga-Coach Sven Johansson auch darum, dass beide Teams über ausreichende Kader verfügen.

Staffelgrenzen bleiben

Eine flexible Staffeleinteilung in der 2. Bundesliga wird vom Vorstand der Volleyball Bundesliga (VBL) nicht weiterverfolgt. Die Staffelgrenzen für den Norden und den Süden orientieren sich auch zukünftig an den darunterliegenden Dritten Ligen. Zudem zeigte sich Florian Scheuer, Sprecher der 2. Bundesliga Süd, hoffnungsvoll, dass die dringende Herausforderung – die unterbesetzte Zweitliga-Südstaffel wieder zu füllen – gelingen wird. Für die kommende Saison würden bereits mehrere Voranmeldungen vorliegen. Die Frist für die Vorlizenzierung endet am 1. Februar.