Volleyball TV Rottenburg zieht sich aus Bundesliga zurück

Der Verein werde für die Saison 2020/21 keine Lizenz für die 1. und 2. Bundesliga beantragen, teilte der TVR am Freitag mit. Allein die Sponsoren-Absagen für die kommende Spielzeit hätten sich in den vergangenen Tagen auf einen sechsstelligen Betrag summiert.

«Ohne größere Finanzhilfen ist der Bundesliga-Spielbetrieb nicht mehr zu stemmen – eine Verschuldung kommt beim TVR prinzipiell nicht in Frage, weshalb jetzt die Reißleine gezogen werden musste», heißt es in der Mitteilung. Diese Entscheidung sei die «schwerste in fast 20 Jahren Bundesligavolleyball beim TVR» gewesen, sagte Geschäftsführer Philipp Vollmer.