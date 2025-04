Maichingen wurde mit mit 2:0 (25:13, 25:15) bezwungen. Aufgrund einer starken Teamleistung war die zweite Saison für das Mixed-Team aus Calw ein voller Erfolg. Mit elf Siegen von zwölf Spielen haben sie sich nun mit dem Aufstieg in die höhere B-Klasse belohnt.

Die hervorragende Kombination aus erfahrenen und jungen Spielern war unter anderem das Rezept zum Erfolg. Laut Trainer Ahmed Yildirim stellt das Ziel für die kommende Saison zunächst der Klassenerhalt dar, und die Mixed-Mannschaft wird versuchen, oben mitzuspielen.

Damen auf Rang fünf

Die Volleyballdamen konnten an ihrem letzten Spieltag den Mönsheimern ihren Aufstieg nicht vereiteln. Mit einem 5. Platz im Mittelfeld beenden sie ihre Saison und wollen im nächsten Jahr erneut in der Bezirksliga oben mitmischen.

Trainer Fabian Schroth durfte in seinem ersten Jahr das Team kennenlernen, und nun kann er in der kommenden Saison mit den Damen richtig durchstarten.

Bei der Jugend läuft’s

Die Calwer Jugend zeigte sich in den letzten Spielen in Bestform. Zum Abschluss der U15-Runde gab es einen Spieltag in Turnierform. Gegen starke Gegner qualifizierten sich die Mädels fürs Halbfinale, das Waldenbuch jedoch knapp gewann.

Souverän gemeistert

Im Spiel um Platz drei eroberten sie mit viel Kampfgeist ein souveränes 2:0. Trainerin Ute Rentschler ist sehr zufrieden mit ihrem jungen Team und freut sich auf die vielversprechende nächste Saison.