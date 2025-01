Volleyball TG Schwenningen: Regionalliga-Spitzenspiel – Rekordkulisse und Aufholjagd

1 Die TG – hier Dominic Hones und Viktor Vornat (hinten von links) – gab gegen den USC Konstanz alles. Foto: Roger Müller

Das Spitzenspiel der Regionalliga Süd zwischen der TG Schwenningen und dem USC Konstanz übertraf alle Erwartungen. „Das war eine super Leistung“, ärgert sich TG-Coach Günter Hones nur über das Ergebnis.









Vor der Rekordkulisse von 300 Zuschauern boten beide Teams in der Villinger Hoptbühlhalle bestes Volleyball. Das Spiel war an Dramatik und Spannung nicht zu überbieten. „Die Stimmung war gigantisch. So viele Zuschauer hatten wir selbst in der Dritten Liga nicht“, schwärmt Günter Hones auch am Sonntag noch von der Atmosphäre.