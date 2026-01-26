Namensklau im Volleyball: Das sagen die Black Forest Volleys aus Freudenstadt dazu

Den Black Forest Volleys aus Baiersbronn und Freudenstadt wurde der Name geklaut – und das sogar von einem Team, das nicht mal aus dem Schwarzwald kommt.
Black Forest Volleys – seit dem Zusammenschluss der Volleyballvereine aus Freudenstadt und Baiersbronn startet die Spielgemeinschaft unter diesem Namen. „Wir wollten damals einen regionalen Bezug und toll war für uns, dass in der Abkürzung BFV auch Freudenstadt und Baiersbronn durch die Anfangsbuchstaben repräsentiert werden“, erklärt Klaus Gaiser, der mit Damaris Zukschwerdt zusammen für die Spielgemeinschaft verantwortlich ist.