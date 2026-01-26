Namensklau im Volleyball: Das sagen die Black Forest Volleys aus Freudenstadt dazu

Den Black Forest Volleys aus Baiersbronn und Freudenstadt wurde der Name geklaut – und das sogar von einem Team, das nicht mal aus dem Schwarzwald kommt.

Black Forest Volleys – seit dem Zusammenschluss der Volleyballvereine aus Freudenstadt und Baiersbronn startet die Spielgemeinschaft unter diesem Namen. „Wir wollten damals einen regionalen Bezug und toll war für uns, dass in der Abkürzung BFV auch Freudenstadt und Baiersbronn durch die Anfangsbuchstaben repräsentiert werden“, erklärt Klaus Gaiser, der mit Damaris Zukschwerdt zusammen für die Spielgemeinschaft verantwortlich ist.

Doch im Sommer kam ein Anruf aus der Ortenau: Die Offenburger Frauenmannschaft hatte den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft und war nun auf der Suche nach einem neuen Namen. Die Wahl war auf Black Forest Volleys Offenburg gefallen und das teilte man auch den eigentlichen Black Forest Volleys auf Freudenstadt und Baiersbronn so mit.

„Mit diesem Schritt setzen wir nicht nur sportlich, sondern auch visuell ein starkes Zeichen: kraftvoll, modern und zugleich tief verwurzelt in der Black Forest Power Region“, teilt der Verein damals mit.

Für diese Entscheidung stieß man im Schwarzwald auf wenig Verständnis. „Wir sind damit nicht glücklich. Die Offenburger haben sich gemeldet und gefragt, was wir davon halten. Das war aber eigentlich keine Frage, sondern sie haben uns in Kenntnis gesetzt und wir haben da auch keine Handhabe“, erzählt Gaiser, der auch aufgrund der Lage von Offenburg die Wahl nicht versteht. „Alles andere als der Schwarzwald“, so der 42-Jährige.

Einprägsamer Name

Warum der Verein aus der Ortenau aber einen solchen einprägsamen Namen wollte, kann Gaiser verstehen. „Sie sind erfolgreich, wollen Sponsoren gewinnen und die Lizenzen bezahlen können. Das klappt mit so einem Namen wahrscheinlich besser.“

Dass man sich allerdings außerhalb von Googleanfragen und Verwechslungen bei Social Media in die Quere kommt, hält Gaiser für relativ unwahrscheinlich. Die Frauen spielen in der Bezirksklasse – der untersten Klasse – und haben die Chance, den Aufstieg zu schaffen.

Keine Nachwuchsprobleme

Intensive Jugendarbeit

Die Herren spielen in der Verbandsliga. Hier ist Gaiser selbst auch noch aktiv. „Die Mannschaft ist relativ alt“, sagt der Baiersbronner lachend. Allerdings hat man bei den BFV keine Nachwuchsprobleme. Kommende Saison kommt eventuell sogar ein zweites Herrenteam dazu, da die Vereine intensive Jugendarbeit leisten und die Spielgemeinschaft aus dem Schwarzwald gut zusammenarbeitet. „Wir brauchen aber immer Trainerinnen und Trainer“, betont Gaiser, dass es acht bis zehn Jugendmannschaften zu betreuen gilt. Denn obwohl es sich bei Volleyball um eine Randsportart in der Region handelt, weiß der 42-Jährige: „Wenn man ein Angebot schafft, dann kommen auch die Kinder.“ Und das wollen die Black Forest Volleys auch künftig möglich machen.