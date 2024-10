1 Das U20-Volleyballteam des TSV Rottweil setzte sich gegen den SV Waldmössingen durch. Foto: Estermann

Die U16 und U20 verbuchten in den Spielen der Bezirksstaffel ihre ersten Punkte.









Für die U16-Volleyballer des TSV Rottweil ging es in der Bezirksstaffel West in Waldenbuch zunächst gegen den favorisierten VfL Sindelfingen. Rottweil, nur mit sechs Spielern angereist, tat sich anfangs schwer ins Spiel zu finden und ging schnell in Rückstand.