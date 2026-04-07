Volleyball Freudenstadt/Baiersbronn: Black Forest Volleys bereit fürs Relegationsturnier

Die Black Forest Volleys aus Baiersbronn und Freudenstadt spielen um den Aufstieg in die Oberliga. Das Relegationsturnier steigt am Samstag.
Mit dem zweiten Platz in der Verbandsliga haben die Black Forest Volleys die Relegation zur Oberliga erreicht. Beim abschließenden Auswärtsspiel in Esslingen unterlag das Team zwar mit 1:3, doch der Blick richtete sich längst nach vorne: Denn bereits vor dem letzten Spieltag hatten die Konkurrenten aus Gebrazhofen gleich zweimal die Chance auf den zweiten Tabellenplatz vergeben, sodass die Relegationsteilnahme der Black Forest Volleys vorzeitig feststand.