Volleyball Freudenstadt/Baiersbronn: Black Forest Volleys bereit fürs Relegationsturnier

Die Black Forest Volleys aus Baiersbronn und Freudenstadt spielen um den Aufstieg in die Oberliga. Das Relegationsturnier steigt am Samstag.

Mit dem zweiten Platz in der Verbandsliga haben die Black Forest Volleys die Relegation zur Oberliga erreicht. Beim abschließenden Auswärtsspiel in Esslingen unterlag das Team zwar mit 1:3, doch der Blick richtete sich längst nach vorne: Denn bereits vor dem letzten Spieltag hatten die Konkurrenten aus Gebrazhofen gleich zweimal die Chance auf den zweiten Tabellenplatz vergeben, sodass die Relegationsteilnahme der Black Forest Volleys vorzeitig feststand.

Nun wartet das Relegationsturnier in Bad Mergentheim am Samstag, bei dem drei Teams im Modus „jeder gegen jeden“ um den Aufstieg in die Oberliga kämpfen. Neben den Gastgebern trifft das Team auf einen altbekannten Gegner: Ravensburg – ein Team, das erst im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Oberliga gefeiert hatte und nun seinerseits um den Klassenerhalt kämpft.

Unsere Empfehlung für Sie Namensklau im Volleyball Das sagen die Black Forest Volleys aus Freudenstadt und Baiersbronn dazu Den Black Forest Volleys aus Baiersbronn und Freudenstadt wurde der Name geklaut – und das sogar von einem Team, das nicht mal aus dem Schwarzwald kommt.

„Die Relegation ist für uns vor allem eine gute Gelegenheit, uns mit der anderen Verbandsligen zu messen und ehrlich einzuschätzen, wo wir gerade stehen.“ Ob es schon für die Oberliga reicht, will Spielertrainer Moritz Frölich noch offen lassen: „Das werden wir sehen.”

In der vergangenen Saison hatte man vor allem am Spielaufbau aus Verteidigungssituationen gearbeitet, wovon die Black Forest Volleys auch gegen höherklassige Gegner profitieren möchten.

Fortschritte beweisen

Auch Zuspieler und Mannschaftskapitän Simon Schenk, der die Mannschaft selbst lange Jahre als Spielertrainer geprägt hat, blickt positiv auf die Saison zurück: „Ich würde die Saison insgesamt als sehr erfolgreich bewerten, insbesondere im Hinblick auf die individuelle Entwicklung und die deutliche Leistungssteigerung jedes Einzelnen. Die Relegation bietet nun die Gelegenheit, diese Fortschritte als Mannschaft unter Beweis zu stellen.“

Unsere Empfehlung für Sie Fußball im Bezirk SGM Marschalkenzimmern/Weiden dreht auf A1-Tabellenführer SV Dietersweiler musste sich im badischen Kaltbrunn mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Erfreulich ist zudem, dass mit Joanis Gerghe und Luca Österle zwei Talente aus der eigenen Jugend den Sprung in die Mannschaft geschafft haben und ihren Teil zur erfolgreichen Saison beigetragen haben. Ein Zeichen, dass die Arbeit im Nachwuchsbereich Früchte trägt.

Mit einer geschlossenen Teamleistung im Rücken und dem Willen, sich weiterzuentwickeln, fahren die Black-Forest Volleys am Samstag nach Bad Mergentheim – ohne große Erwartungen, aber mit der Überzeugung, eine gute Figur machen zu können, teilen die Verantwortlichen abschließend mit.