Foto: Baumann

Mit einer beeindruckenden Leistung gewinnen die Stuttgarter Volleyballerinnen das dritte Play-off-Spiel um die Meisterschaft gegen den SC Potsdam mit 3:0. Nun haben sie am Samstag den ersten Matchball.









Faruk Feray stand am Spielfeldrand, die Arme weit nach oben gereckt. Mit einem Lächeln im Gesicht klatschte der Co-Trainer von Allianz MTV Stuttgart, der den an Krebs erkrankten Coach Tore Aleksandersen an der Linie vertritt, seinen Volleyballerinnen Beifall. Es stand 20:10 im dritten Satz, und es war längst klar, dass der Titelverteidiger das dritte Play-off-Finale um die Meisterschaft gegen den SC Potsdam so deutlich gewinnen würde, wie es niemand erwartet hatte. Am Ende stand nicht nur ein 3:0-Sieg (25:18, 25:16, 25:14), sondern eine Machtdemonstration des Meisters. „Das war die richtige Antwort auf die Niederlage im zweiten Spiel“, sagte Sportdirektorin Kim Renkema, deren Team am Samstag (17 Uhr) in der Best-of-five-Serie in Potsdam den ersten Matchball hat, „diesmal haben wir alles richtig gemacht. Es war eine tolle Leistung.“