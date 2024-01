Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart schiebt sich auf Platz zwei vor

Stuttgarts Volleyballerinnen siegen in Vilsbiburg mit 3:1 und profitieren von Schwerins Niederlage in Potsdam.

Auf Wunsch von Geburtstagskind Eline Timmermann ließen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart den Abend nach dem 3:1(22:25, 25:18, 25:23, 25:12)-Auswärtserfolg bei den Roten Raben Vilsbiburg ausnahmsweise in einem amerikanischen Fast-Food-Restaurant ausklingen. Schon vor der Abfahrt hatte die Mannschaft ihre Mittelblockerin mit Luftballons und einem Ständchen vor der Scharrena empfangen. Es war ein entspannter Ausklang in einer alles andere als entspannten ersten Saisonhälfte.

Während Coach Konstantin Bitter den schwachen ersten Satz bei den Roten Raben noch damit entschuldigte, dass die Mannschaft „offensichtlich noch in der Weihnachtspause“ gewesen sei, räumte Co-Trainer Vitus Rasshofer unumwunden ein, dass das Team nach den vielen Reisen körperlich ziemlich am Ende sei. Dennoch steigerten sich die MTV-Frauen im Verlauf der Partie und profitierten am Ende des dritten Satzes von ihrem breiten Kader. Die eingewechselte Ivana Vanjak war mitentscheidend dafür, dass die Gäste aus einem 20:23-Rückstand einen 25:23-Satzgewinn machen konnten, von dem sich Vilsbiburg nicht mehr erholte.

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den Frauen, die dank der 1:3-Niederlage von Schwerin in Potsdam bis auf einen Zähler an den Tabellenführer herangerückt sind, allerdings nicht: Bereits an diesem Dienstag bittet Coach Bitter wieder zum Training, zwei Tage später erwartet das Team den VfB Suhl in der Scharrena.