Der TSV Calw II feiert seinen ersten Sieg in 2. Bundesliga der Faustballerinnen und schöpft wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

Wer sich am Sonntag auf die Internet-Seite der Deutschen Faustball Liga verlassen hat, der hatte das Beste schon verpasst. Die Begegnungen der 2. Faustball-Bundesliga am Aischbachweg waren von 11 auf 10 Uhr vorgezogen worden, darüber hinaus wurde auf zwei Plätzen parallel gespielt.

„Wir haben einen zweiten Schiedsrichter bekommen, dadurch mussten die Frauen nicht hintereinander bis in die Mittagshitze spielen“, erklärte Frank Lebherz.

Lesen Sie auch

Das Team des TVU-Trainers hatte zur ersten Begegnung den Tabellenführer TSV Staffelstein vor der Brust und löste diese Aufgabe trotz des Ausfalls von Julia Sauerbrunn mit Bravour.

Änderung im Team

Lebherz hatte seine Tochter Patrizia auf die Mittelposition vorgezogen und Emma Gentgen neu in die Abwehr genommen – am Ende stand ein 3:0 Erfolg. Die beiden TVU-Angreiferinnen Vera Sauerbrunn und Joleen Wenzdorfer agierten im ersten Satz (11:8) den berühmten Tick effizienter, der zweite wurde mit 11:5 zu einer klaren Sache, im dritten Satz konnte der Tabellenzweite beim Stande von 10:9 den Sack zumachen. „Emma Gentgen hat überzeugt, sie hat heute ihr erstes Zweitligaspiel von Beginn an gemacht“, lobte Lebherz.

Premiere für den TSV

Auch im Parallelspiel durfte gefeiert werden. Das Calwer Quintett mit Leonie Pfrommer, Angelina Schmiedberger, Mirjam Brassat, Saskia Schwabl und Helena Bär schaffte gegen Simone Hummel und Co vom SV Tannheim den ersten Saisonsieg.

Schiedsrichter Michael Fritschle (TSV Grafenau) erlebte eine umkämpfte Partie mit einem knappen 11:9 im 1. Satz für die Calwer Zweite. Tannheim, mit drei Siegen in acht Begegnungen als Tabellensechster angereist, musste auch die zwei folgenden Seitenwechsel mit jeweils 7:11 Bällen abgeben.

Unsere Empfehlung für Sie Faustball 1. Bundesliga TSV Calw aus dem Traum gerissen Mit zwei Niederlagen in der 1. Bundesliga Süd endet die Feldrunde für den TSV Calw kurz vor dem Einzug in Deutschlands Top-6.

Nach einer kurzen Pause ging es für die Hessestädterinnen gegen den TSV Staffelstein, der am Ende nicht unverdient mit 11:7, 11:6, 11:8 als Sieger den Platz verließ.

Der Grund für den Sieg

Der Tabellenführer war vor allem in seinen Defensivaktionen immer wieder den einen Tick schneller, dennoch hätte die Calwer Zweite – vor allem im 3. Satz beim Stande von 5:4 – einen Satzgewinn verdient gehabt.

Parallel zeigte sich der TV Tannheim einmal mehr als Angstgegner des TV Unterhaugstett. Der hatte nämlich seine einzige Niederlage zum Saisonstart mit 2:3 gegen die Schwarz-Blauen kassiert.

Revanche glückt

Im zweiten Aufeinandertreffen schafften Nienke Maisch, Emma Gentgen, die eingewechselte Anja Geiss, Patrizia Lebherz, Joleen Wenzdorfer und Vera Sauerbrunn jeweils im Schlussspurt mit einem 3:0 (11:6 / 11:4 / 11:9) die eindrucksvolle Revanche.

Alles wieder drin

Mit 14:2 Punkten aus acht Spielen scheint die Rückkehr in die 1. Bundesliga nur noch eine Formsache zu sein, bei der Calwer Zweiten (2:14 – aber erst acht Spiele ausgetragen) ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt im Vergleich zum Vorletzten SV Tannheim (6:14 Punkte aus zehn Spielen) zurückgekehrt.