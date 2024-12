Volles Programm: Das plant die Trachtenkapelle Schuttertal zum 125-Jährigen

Die Trachtenkapelle Schuttertal wird 125 Jahre alt. Das wollen die Musiker im kommenden Jahr ausgiebig feiern. Ende Mai wird es am Eichberg ein großes Festwochenende geben. Zuvor steht auch ein Jubiläumskonzert mit Ehrungen an.

Am 18. Februar 1900 fand im Adlersaal des Gasthauses „Adler“ in Schuttertal die Gründungsversammlung des Vereins statt. Damals meldeten sich etwa 16 Mann und wählten Adlerwirt Otto Schwörer zum ersten Vorsitzenden der Vereinsgeschichte, berichtet die Trachtenkapelle in einer Pressemitteilung. Während mit Fremd- und Eigenmitteln die ersten Instrumente beschafft wurden, brachte Dirigent Franz Xaver Bühler den Männern Tonleitern und Noten bei.

Nach viel üben in umliegenden Wäldern, fand der erste Auftritt am Kirchenpatrozinium 1901 statt. Damals wurde in der Kirche das „Te Deum“ zum Besten gegeben. Nachmittags fand das erste Konzert im vollbesetzten Adlersaal statt. Später lernten die Musiker auch Tanzmusik, heißt es.

Erster Höhepunkt steigt in der Festhalle

Seither habe sich vieles verändert – viele Höhen und Tiefen habe man erfolgreich gemeistert, sodass der Verein 2025 auf eine 125-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken kann. Dies möchte die Trachtenkapelle im Jubiläumsjahr mit verschiedenen Festveranstaltungen feiern.

Unter der Leitung von Marco Kaulke nahmen die mehr als 50 Musiker die Gäste mit Stücken aus unterschiedlichsten Genres mit auf eine abwechslungsreiche Reise.

Der erste Höhepunkt wird das Jubiläumskonzert am Samstag, 12. April, um 20 Uhr in der Festhalle Schuttertal sein. Unter dem Motto „Melodien aus 125 Jahren Vereinsgeschichte“ werden alte Klassiker und neue Arrangements aufgelegt. Am Ende des ersten Programmteils finden zudem Ehrungen verdienter Musiker statt. Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Konzertprogramm, das ins Ohr geht, so die Trachtenkapelle. Umrahmt werde der Abend von einer unterhaltsamen Moderation, mit Wissenswertem aus der Vergangenheit und Interessantem aus der Gegenwart.

Rocknacht, Partylaune und Blasmusik

Ein weiterer Höhepunkt wird das große Jubiläumsfest vom 23. bis 26. Mai sein. Das Fest beginnt am Freitagabend mit einer Rocknacht. Jeder Auftritt sei ein Erlebnis und verspreche fetten Sound, der von der Bühne kracht, gewürzt mit jeder Menge Spielspaß, so die Trachtenkapelle. Am Samstagabend gibt es im Festzelt „Party, Power, Blasmusik“ zu hören. Mit dabei sei alles, was Jung und Alt für einen Partyabend brauchen. Der Sonntag stehe ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik. Der Tag beginnt mit einem festlichen Zeltgottesdienst, der vom Kirchenchor und dem Männergesangsverein „Schutterbund“ Schuttertal musikalisch umrahmt wird. Ein weiterer Höhepunkt wird der große Jubiläumsumzug vom Ortskern zum Festplatz sein.

Das Festende läutet am Montag ab 17 Uhr das traditionelle Handwerkervesper ein. Ab 18 Uhr werden die Besucher vom „Buurequartett“, bestehend aus vier Reichenbacher Hobbybauern, unterhalten. Das Fest endet mit der Auslosung der Tombola-Gewinne. Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet dann die Operettenaufführung, die auch 2025 vom 26. bis 28. Dezember stattfindet.

Kalender wurde erstellt

Für das Jubiläum der Trachtenkapelle wurde ein Jubiläumskalender gestaltet. In diesem sind Informationen rund um die Kapelle und die geplanten Festveranstaltungen zu finden. Er kann zum Preis von zehn Euro erworben werden. Die Bestellung erfolgt über das Formular unter www.trachtenkapelle-schuttertal.de oder unter Telefon 0176/84 58 56 38. Weiter ist es möglich, Tickets für die Operettenaufführungstermine vom 26. bis 28. Dezember zu erwerben.