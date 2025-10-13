Volles Haus in Balingen: Gospelchor begeistert die Zuhörer in der Stadthalle

Voices, Hearts & Souls begehen ihr 25-jähriges Bestehen mit fulminantem Auftritt in der Balinger Stadthalle und lassen sich von den Zuschauern feiern.
Seit 25 Jahren tragen die Sängerinnen und Sänger des Gospelchors Voices, Hearts & Souls unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy ihre Stimmen in die Herzen der Menschen. In der Balinger Stadthalle wurde am Samstag nicht nur das Jubiläum, sondern auch der große Erfolg gefeiert – und spürbar, denn das Publikum war von der ersten Minute an verzaubert.