Volles Haus in Balingen: Gospelchor begeistert die Zuhörer in der Stadthalle

Voices, Hearts & Souls begehen ihr 25-jähriges Bestehen mit fulminantem Auftritt in der Balinger Stadthalle und lassen sich von den Zuschauern feiern.

Seit 25 Jahren tragen die Sängerinnen und Sänger des Gospelchors Voices, Hearts & Souls unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy ihre Stimmen in die Herzen der Menschen. In der Balinger Stadthalle wurde am Samstag nicht nur das Jubiläum, sondern auch der große Erfolg gefeiert – und spürbar, denn das Publikum war von der ersten Minute an verzaubert.

Der Andrang am Einlass war so groß, dass der Beginn um eine Viertelstunde verschoben werden musste. Gut 750 Karten wurden verkauft. „Volles Haus“, freute sich Ottmar Erath, Vorsitzender des Vereins, ehemaliger Leiter der Volkshochschule Balingen.

„Thank you“ lautete das Motto des Konzertabends. Abernathy persönlich eröffnete die Veranstaltung mit „Amazing Grace.“

Bevor es jedoch endgültig losging, bat Moderatorin Karin Wenzig-Luck Chorleiterin Juandalynn R. Abernathy und Oberbürgermeister Dirk Abel zum Interview. Abernathy gewährte Einblicke in ihre lebenslange Verbindung zur Musik und in die Anfänge des Gospelchors. So habe ihre Mutter damals gesagt, dass sie doch gar nichts von Gospel verstehe. Zur Volkshochschule sei sie gekommen, weil sie ursprünglich Englisch unterrichten wollte. Mit dem damaligen Leiter Ottmar Erath wurde dann die Gründung des Gospelchors daraus.

Schlagfertiger OB

Der Balinger OB bewies Schlagfertigkeit, als er das Publikum „Happy Birthday“ anstimmen ließ und anschließend zugab, dass die Stadthalle bei einer Gemeinderatssitzung nicht so gut besetzt wäre.

Juandalynn R. Abernathy Foto: Willy Schreiber

Abernathys Dank galt vorneweg Ottmar Erath, ohne den es, wie sie bekräftigte, in Balingen keinen Gospelchor gäbe.

Emotionale Tiefe

Mit dem Vokalensemble begann die Reise in die Welt des Gospels. Die Auftritte der Solisten, Ty le Blanc, Reginald Holden Jennings, Verena Rissel, Anja Krämer, Armit Glatz und Tobias Conzelmann, sorgten für emotionale Tiefe. Begleitet wurden sie von den Instrumentalisten Wolfgang Fischer & Band sowie Giuseppe Pisciotta am Flügel.

Bald schon klatschte das Publikum mit, während ein Gänsehautmoment den nächsten ablöste. Die hervorragenden Solisten brachten die frohe Botschaft sowohl mit leisen, gefühlvollen Tönen als auch mit schwungvollen Rhythmen in die Halle. Der Chor, der auch die Solisten wunderbar in Szene setzte, trug zur besonderen Atmosphäre des Abends bei.

Mit Hingabe bei der Sache

Dass die Sängerinnen und Sänger mit Hingabe bei der Sache waren, zeigte sich auch an der Anerkennung durch die Solisten nach jedem Stück und darin, dass das Publikum am Ende stehend applaudierte.

Mit dem Gospel-Arrangement „Oh Happy Day“ endete ein emotionaler Konzertabend, der dem Jubiläum mehr als gerecht wurde. Da bleibt nur ein „Thank you for the music.“