Anzeige Showtanz, Fackelumzug und Brauchtumsabend in Beffendorf

In Beffendorf gibt es mit dem Fackelumzug eine ganz besondere Fasnets-Tradition. Am Abend des 11. Januar 2025 ist es ab 19 Uhr wieder so weit. Das närrische Wochenende in Beffendorf beginnt aber schon am Freitag, 10. Januar, mit einem Showtanzabend.