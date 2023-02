1 Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit (von links): der stellvertretende Tourismusdirektor Richard Sturtzel, die künftige Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz, Bürgermeister Michael Ruf und Heiko Klumpp (Baiersbronn Touristik). Foto: Schwarz

Baiersbronns künftige Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz erwartet ihre neue Aufgabe voller Vorfreude. Viel Erfahrung als Rüstzeug bringt sie mit.















Baiersbronn - Ihre Wahl im Gemeinderat wurde in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. Jetzt hat sich die künftige Baiersbronner Tourismusdirektorin auch in einem Pressegespräch vorgestellt. "Wir waren in der glücklichen Lage, eine Entscheidung treffen zu können", betont Bürgermeister Michael Ruf mit Verweis auf 14 Bewerbungen für die Stelle, von denen es am Ende offenbar zwei Kandidaten in die Endauswahl geschafft haben.

Eine Umgewöhnung

Gewählt habe man "eine vorzügliche Bewerberin, die jetzt schon mit Begeisterung und Enthusiasmus für den Ort brennt", so Ruf. An den Titel "Tourismusdirektorin" müsse er sich zwar noch gewöhnen, bei "King Charles" habe man das "andersherum" zwischenzeitlich ja aber auch geschafft.

Obwohl Palma Diaz erst im Mai starte, stimme man jetzt schon Termine und Themen permanent miteinander ab. Die Kommunikation gestalte sich angenehm. Palma Diaz sprühe vor Ideen und Tatendrang.

Diesen Eindruck vermittelt die 50-Jährige auch beim Pressegespräch. Man habe sie überall mit offenen Armen empfangen, erzählt Palma Diaz, die sich selbst als "Vollblutgastronomin" bezeichnet, als sie ihren Werdegang noch einmal kurz erzählt. Nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau und anschließendem Tourismusstudium folgten erste berufliche Erfahrungen im Personalwesen in München. "Ich wollte immer eine Stelle, die Menschen verbindet", sagt sie. Im Jahr 2001/2002 kehrte sie aus privaten Gründen in die Heimat Gaggenau zurück und sammelte dort Marketingerfahrung in einem Geschäftshotel. Danach führte sie der weitere berufliche Lebensweg im Jahr 2005 als erste Geschäftsführerin in das Unimog-Museum Gaggenau. Nach fünf "sehr schönen" Jahren dort habe sich aber das Bedürfnis nach Veränderung eingestellt, denn sie habe gemerkt, dass sie "dem Museum nicht mehr geben konnte und dass ich mich bis zur Rente nochmal verändern wollte". Daraufhin wechselte sie als Geschäftsführerin in die Betriebsgastronomie.

Erste Verknüpfungen

Im Unimogmuseum sind aber bereits die ersten Verknüpfungen zu Baiersbronn entstanden. Die erste Zentrale des Tourismus Zweckverbands "Im Tal der Murg" war dort nämlich ebenfalls untergebracht, und dem entsprechend hatte Palma Diaz auch viel persönlichen Kontakt zur damaligen Geschäftsführerin, erzählt sie. Als die Kooperation des Zweckverbands mit Baiersbronn schließlich beschlossen wurde, habe sie diese Entwicklung schon deshalb, aber auch in ihrer Funktion als langjährige Gemeinderätin nicht nur aktiv und mit Interesse begleitet, sondern schon damals immer irgendwie auf Baiersbronn ("eine tolle Destination") geschielt.

Mit Bekanntgabe von Patrick Schreibs beruflicher Veränderung sei ihr deshalb sofort klar gewesen, dass sie sich "jetzt oder nie" bewerben müsse, sagt Palma Diaz und lacht. Ihren Namen verdankt sie übrigens dem spanischen Ehemann ("ein badischer Spanier"). Das Ehepaar ist kinderlos. Mit Baiersbronn verbinden sie viele schöne Erlebnisse wie Tagesausflüge, Wanderungen, Einkehrmöglichkeiten in den Hütten, aber auch die Freude an kleinen Geschäften und Cafés. Eine schöne Erinnerung habe sie auch an die Feier ihres 40. Geburtstags auf der Panoramahütte in Schwarzenberg.

Mischung gefällt

Ihr gefalle die Mischung von hohem Freizeitwert, Genuss und Aktivität besonders gut, fasst Palma Diaz ihre Begeisterung über ihre künftige Wirkungsstätte zusammen. Alle beruflichen Erfahrungen, die sie bisher gesammelt habe, könne sie jetzt einbringen. "Das empfinde ich als großes Glück."

Ihren Hauptwohnsitz in Gaggenau wird die Touristikerin aufgrund der doch guten ÖPNV-Verbindungen behalten, sich in Baiersbronn aber aufgrund der Abend- und Wochenendtermine längerfristig vielleicht eine Zweitwohnung zulegen. Ihr Amt als CDU-Gemeinderätin in Gaggenau wird sie aufgrund möglicher Interessenkonflikte aber aufgeben.

Gefragt nach künftigen Schwerpunkten, antwortet Palma Diaz, dass beispielsweise an den Megatrends "Nachhaltigkeit" und "Digitalisierung" niemand vorbeikomme. Eine digitale Gästekarte, die das Einchecken im Hotel schon vor der Ankunft ermöglicht, ist eines der Projekte, die sie umsetzen will.

Gemeinsam mit der stellvertretenden Freudenstädter Tourismusdirektorin Carolin Moersch wird sie zudem die Geschäftsführung bei "Schwarzwald Plus" übernehmen. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen bisher aber noch nicht.

Open-Air findet statt

In die Entscheidungsprozesse rund um die Gartenschau werde Palma Diaz ebenfalls aktiv eingebunden, erklärt Bürgermeister Ruf. Veranstaltungen wie die Baiersbronn Classic werden hingegen ein Jahr ausgesetzt, auch um ihr die Chance der intensiven Einarbeitung zu geben. Das Open-Air im Juni finde aber auch 2023 statt.

In der Freizeit wandert Palma Diaz gerne und kümmert sich um ihren Garten. Auch Treffen mit Freunden und der Familie sind ihr wichtig. Darüber hinaus ist sie Mittänzerin in der "Mixed Pickles"-Faschingstanztruppe.