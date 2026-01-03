Voller Humor und Intrigen: Das Dreikönigstheater des MGV Schuttertal blickt auf das Leben auf einer Burg

Der Männergesangverein Schuttertal wird am Sonntag und Montag das Stück „Graf Diebold“ aufführen.
Seit einigen Tagen herrscht in der Festhalle reges Treiben, denn dort bereitet sich die Theatergruppe des Männergesangvereins auf das traditionelle Dreikönigstheater vor. Rund 30 Mitwirkende stehen unter der Regie von Ludwig Griesbaum am Sonntag, 4. Januar, und Montag, 5. Januar, auf der Bühne. In diesem Jahr wird „Graf Diebold“ von Horst Helfrich aufgeführt – ein Stück, das Spannung, Humor und große Gefühle verspricht.