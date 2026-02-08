Volle Züge im Kreis Calw: Warum die Hesse-Bahn eine kuriose Zwangspause einlegte

Der Landkreis zieht nach der ersten Betriebswoche eine äußerst positive Bilanz. Auch technisch läuft es auf der HHB. Aber ausgerechnet die moderne Technik hat ihre Tücken.
Seit gut einer Woche ist die Hermann-Hesse-Bahn (HHB) in Betrieb: Seit Sonntag, 1. Februar, verkehrt sie dem Fahrplan entsprechend zwischen Calw und Weil der Stadt. Tags zuvor, am 31. Januar, hatte die neue Bahn mit allerlei Polit-Prominz an Bord ihre Jungfernfahrt absolviert, und am Calwer Bahnhof fand ein großes Fest für die Bürger statt. Eine Woche später ist der Landkreis Calw noch immer in Feierlaune aufgrund der reaktivierten Bahnstrecke. Daran lässt eine Mitteilung keinen Zweifel.