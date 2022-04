1 Diskutieren in Villingen über den Ärztemangel im Schwarzwald-Baar-Kreis (von links): Isabelle Kiefer-Schmidt, Frank Bonath, Karin Bohlender, Jochen Haußmann und Kai Sonntag. Foto: Heinig

Die Mutter, die für ihr Kind nur in der Schweiz einen Arzt fand, Ärztinnen, die täglich Patienten abweisen müssen, Politiker, die derzeit am Problem Corona nicht vorbeikommen und ein Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), der keine Hoffnung auf Besserung macht – trotzdem war die Podiumsdiskussion über den Ärztemangel in VS ein Erfolg.















Villingen-Schwenningen - Der FDP-Landtagsabgeordnete Frank Bonath hatte eingeladen und rund 50 Menschen kamen, darunter viele Ärzte und vom Ärztemangel betroffene Patienten. "Wir haben zwar keine Lösung gefunden", konstatierte Bonath nach eineinhalb Stunden angeregter Diskussion, die er moderierte, "aber Ansätze dazu, wie man Veränderungen auf den Weg bringen kann". Die dringend notwendig seien, schließlich sei Ärztemangel eine Standortschwächung.

Tägliche Probleme

Zur Seite geholt hatte er sich Jochen Haußmann, den gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Ihre täglichen Probleme stellten Isabelle Kiefer-Schmidt, Gynäkologin in Mönchweiler und Karin Bohlender, Kinderärztin in Villingen, dar. Die Sicht der KV nahm Kai Sonntag ein. Der hatte zu Beginn die undankbare Aufgabe, die rein rechnerische Überversorgung des Schwarzwald-Baar-Kreises mit Fachärzten zu verteidigen. Bei Frauenärzten liege die Versorgung derzeit bei 120, bei Kinderärzten bei 113 Prozent. Unglaublich angesichts der Nöte einer Mutter im Saal, die nach der Praxisschließung von Kinderarzt Leonhard in der Villinger Kalkofenstraße mit ihrem Kind nirgendwo Aufnahme fand und schließlich ins Nachbarland Schweiz ausweichen musste.

Sonntag erläuterte die Anfang der 1990er-Jahr unter Gesundheitsminister Horst Seehofer zur Kostenbegrenzung eingeführte einwohnerbasierte Bedarfsplanung, eine, wie er betonte, nicht wissenschaftlich unterlegte, sondern politisch gewollte Berechnung. Ob sie richtig oder falsch sei, darüber gebe es unterschiedliche Meinungen, gab er zu, dass sie abgeschafft würde, damit rechne er aber nicht. Im Gegenteil: "Sie wird noch komplizierter".

Ärztin wünscht sich Expertenteams vor Ort

Die Ärztin Isabelle Kiefer-Schmidt sprach vom "Frustfaktor", der keinen Sinn mehr mache und zudem die Flexibilität von Praxen stark einschränke. "Wir kommen mit der Versorgung nicht mehr nach", klagte sie. Mehrarbeit und die Beschäftigung von Ärzten als Angestellte seien aufgrund starrer KV-Regelungen nicht ohne weiteres möglich. Sie wünsche sich ferner Expertenteams vor Ort als bürokratische Unterstützung, mehr Regionalität von der KV oder die Möglichkeit für Praxen des Mitarbeiter-Sharings von nichtmedizinischen Spezialisten.

Viel Verwaltungsarbeit

Ins gleiche Horn stieß der Donaueschinger Orthopäde Dietmar Göbel. 20 Wochenarbeitsstunden verbringe er allein mit Verwaltungsarbeit. Er vermisse den "politischen Respekt" der Ärzteschaft und machte das auch an der Bezahlung fest, die den Zeitaufwand pro Patient nicht mehr abdecke. Die Umsetzung der im Koalitionsvertrag fixierten Entbürokratisierung, um weniger Arztzeiten mit Software, Personal und Betriebswirtschaft zu binden, sieht Jochen Haußmann derzeit noch von der Coronapandemie ausgebremst, setzt "als Zwischenlösung" aber darauf.

Neue Modelle

Für die Zukunft empfahl er neue Wege, die einzuschlagen auch die Kommunen beeinflussen könnten. Regionale, von privatem Kapital getragene Häuser mit niedergelassenen und angestellten Ärzten und Ärztinnen, genossenschaftliche Modelle, Gesundheitskioske oder gar "Ohne-Arzt-Praxen" mit dem Einsatz von Telemedizin gebe es bereits. Als ersten Schritt in eine Weiterentwicklung der Ärztelandschaft sah er regionale Gesundheitskonferenzen an. Ohne Bedarfsplanung, so seine Befürchtung, würden sich Arztpraxen ausschließlich an attraktiven Standorten ballen und der ländliche Raum ginge leer aus.