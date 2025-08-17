Volle Offohalle in Schuttern: So begeisterte das Fest an Maria Himmelfahrt die Menschen

Der TuS Schuttern lud an Maria Himmelfahrt nach dem Patrozinium zum gemeinsamen Mittagessen in die Offohalle ein. 60 Helfer kümmerten sich um mehr als 700 Gäste.
Schuttern war an Mariä Himmelfahrt ein Ort der großen Feste. Morgens gingen die Menschen in die Kirche zum Festgottesdienst anlässlich des Patroziniums mit Kräuterbüschelweihe und danach strömten noch mehr Gäste in die Offohalle zum Mittagessen. Der TuS Schuttern hat die Halle bereitet und für mehr als 700 Gäste den Tisch gedeckt und Mittagessen ausgegeben. Alle Tische waren belegt. Vor dem Mittagessen herrschte die Ruhe vor dem Sturm.