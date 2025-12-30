Volle Notaufnahmen in Stuttgart „Die Menschen kommen wegen Alltagsinfekten in die Notaufnahme“
Regine Warth 30.12.2025 - 06:00 Uhr
Statt sich auszukurieren, wollen viele Fiebergeplagte ihr Leiden abgeklärt haben – und gehen dafür in die Notaufnahme. Ein Hausarzt erklärt, wie man wieder lernen kann, krank zu sein.
Die Vorzeichen zeigen sich meist irgendwann nach Mittag. Der Körper beginnt, gegen jede Form der Bewegung zu rebellieren. Hinzu kommen die Kopfschmerzen und ein trockener Husten. In den nächsten Stunden steigt das Fieber auf mehr als 39 Grad. So fühlt sich Grippe an.