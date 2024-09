Volle Halle, enger Kampf: So lief das Derby zwischen dem RSV Schuttertal und der RG Lahr

So lief das Derby zwischen dem RSV Schuttertal und der RG Lahr

1 Der Schuttertäler Markus Micklein (links) versucht Mohammad Umkhadjiev in Schach zu halten. Eine Verletzung behinderte ihn jedoch und er verlor durch die technische Überlegenheit seines Gegners. Foto: Künstle

Mit Spannung war das Duell zwischen dem RSV Schuttertal und der RG Lahr im Vorfeld erwartet worden. Die Stimmung in der Halle war hervorragend und viel Politprominenz fieberte mit. Nach dem Heimsieg hatten die Fans erst recht allen Grund zum Feiern.









Link kopiert



Regionalliga: RSV Schuttertal - RG Lahr 16:15. Das Lokalderby bot am Samstag alles, was das Ringerherz begehrt. Eine bis zum Bersten gefüllte Festhalle, begeisternde Fans, tolle Kämpfe und Spannung bis zur letzten Begegnung, in der Tomi Hinoveanu seinem RSV den Sieg sicherte. RSV-Mannschaftsführer Michael Kürz und Trainer Edgar Jüngling konnten sich danach sichtlich erleichtert auf den Betreuerstühlen zurücklehnen.