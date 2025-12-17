Volle Halle in Talheim: Lebensleistung der Senioren gewürdigt

Viele ältere Menschen aus Talheim genossen den Nachmittag des 3. Adventssonntag auf unterhaltsame Art in der Steinachhalle.
Seniorennachmittag in der Steinachhalle: Viele Helfer bedienten die Gäste oder standen in der Küche und sorgten sich um alles. Zudem hatten sich um die schöne Tischdeko gekümmert, und für das leibliche Wohl war wieder einmal mit einem sensationellen Kuchenbuffet, Kaffee und Getränken aller Art sowie Herzhaftem, das nach 16 Uhr auf die Tische gestellt wurde, gesorgt. Die Halle war wieder mit Weihnachtsbäumen und Deko geschmückt.