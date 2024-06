Fünf Verletzte bei Autounfall in Seewald

1 Ein Jugendlicher und ein Autofahrer wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Fünf Menschen sind bei einem Autounfall im Landkreis Freudenstadt verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.









Ein Autofahrer hatte am Freitagabend wegen eines überholenden Motorradfahrers eine Vollbremsung auf einer engen Straße in Seewald einlegen müssen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei das Auto so weit nach links geraten, dass es mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß.