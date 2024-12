Die Vollblut-Komödianten Ernst und Heinrich gastieren am 14. Dezember in Klosterreichenbach. Das erwartet die Besucher.

Der Förderverein Freibad Klosterreichenbach lädt für Samstag, 14. Dezember, zu einem humorvollen Abend in die Reichenbachhalle ein.

Dem Förderverein ist es zusammen mit dem Veranstaltungspaten Kallfass Maschinen plus Automation gelungen, die Vollblut-Komödianten und -Musiker Ernst und Heinrich mit ihrem Programm „Nex Verkomma Lassa“ nach Klosterreichenbach zu holen. Die beiden versprechen große Kleinkunst, Sprachwitz und „einwampfreie“ Musik. „Nex Verkomma Lassa“ ist ein Best-of-Programm mit neuesten, bewährtesten und beliebtesten Liedern und Szenen in typischer Ernst-und-Heinrich-Manier, schwäbisch-international halt, heißt es in der Ankündigung.

In die Welt der Schwaben

Ernst Mantel und Heiner Reiff, Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg und des Sebastian-Blau-Preises für Mundart, Vollblutmusiker, Komödianten und Wortspielakrobaten, ermöglichen tiefe humoristische Einblicke in die Welt der Schwaben.

Skurrile Missverständnisse

Sie besingen laut Ankündigung skurrile Missverständnisse, entstanden durch schwäbische Phonetik, männliche Wochenendrituale und Zwangshandlungen. Sie beschreiben schwäbische Formen von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, empfangen „Experten“ per Videozuschaltung unter anderem zum Thema „business schwaebish“ für ausländische Besuche.

Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Saalöffnung um 18.45 Uhr. Es erfolgt keine Platzreservierung. Vor und nach der Veranstaltung sowie während der Pause wird im Schwimmbad-Kiosk bewirtet.

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in Klosterreichenbach bei der Metzgerei Koch, im Blumengeschäft Blüten-Sinfonie, in der Apotheke sowie in der Ortschaftsverwaltung, in Baiersbronn bei der Buchhandlung Osiander und der Baiersbronn Touristik und in Freudenstadt bei die Buchhandlung Dewitz. Reservierungen sind möglich per E-mail an 75-Jahre@kallfass-online.com. Der Preis an der Abendkasse beträgt 20 Euro.