Voll besetzte Christuskirche: Lahrer Musikschüler beweisen beim Weihnachtskonzert ihr Können

Das Weihnachtskonzert in der Christuskirche kam bei den zahlreichen Besuchern sehr gut an.

Das Liederorchester verdiente sich seinen Namen – nach der Ouvertüre von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ – redlich. Angekündigt war „Oh, du Fröhliche“ mit dem Zusatz „Wir singen gemeinsam“. Für einige jungen Musiker war es der erste Auftritt vor so vielen Zuhörern. Die Erfahrung, viel Beifall zu erhalten, dürfte also auch neu gewesen sein, und – aufgrund der Aufregung mit so viel Publikum – war der sicher auch verdient.

Das Repertoire des gut einstündigen Konzerts war so vielseitig, wie die Ensembles unterschiedlich waren. Sicher originell war die Idee, die „An die Freude“ von Friedrich Schiller mit einer Akkordeongruppe und dem Weltmusikensemble zu spielen.

Zu hören gab es Modernes, Traditionelles und Weihnachtslieder

Chapeau für das Vororchester, das sich an eine „Gavotte“ von Georg-Friedrich Händel gewagt hat. Ebenfalls barock war die Aufführung des Satzes „Largo et Staccato“ des „Concerto G-Dur“ von Georg Friedrich Telemann mit einem Geigenquartett.

Zum Weihnachtskonzert konnten die Besucher, viele Eltern oder Großeltern und Geschwister, auch das eine oder andere Weihnachtslied erwarten. Wünsche dieser Art erfüllten unter anderem die Hornklasse mit „We wish you a merry Christmas“. Als gelungenen Kontrast ergänzten sie ihren Beitrag mit einer „Sarabande“ Georg Friedrich Händels.

Zu den älteren Musikern gehörte das Querflötenensemble, das einen Satz des „Concerto grosso“ von Arcangelo Corellspielte. Das Gitarrenensemble war moderner aufgestellt. Zwar war die „Danza Fiesta“ noch traditionell, „Big in Japan“ gehörte aber eindeutig zum populären Bereich der verschiedenen Darbietungen.

Die „Kitchen-Chicks“ und ein Gesangsensemble, begleitet von Flöten, spannten den Bogen weit zurück, mit dem lateinischen „Gaudete, christus est natus“ (Freut euch, Christ ist geboren). Das Lied ist ein Choral aus dem 16. Jahrhundert. Auch das Lied, „You that wont to my pipes sound“ (Thomas Morley) stammt aus der Renaissance, ist also älter als der Barock.

Ein Harfenduo, zwei Oboen auf der Empore und ein Weihnachtsklassiker „Let it snow“ zum Abschied von den „Kitchen-Chicks“ rundeten einen gelungenen Abend ab.