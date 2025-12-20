Voll besetzte Christuskirche: Lahrer Musikschüler beweisen beim Weihnachtskonzert ihr Können

Das Weihnachtskonzert in der Christuskirche kam bei den zahlreichen Besuchern sehr gut an.
Das Liederorchester verdiente sich seinen Namen – nach der Ouvertüre von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ – redlich. Angekündigt war „Oh, du Fröhliche“ mit dem Zusatz „Wir singen gemeinsam“. Für einige jungen Musiker war es der erste Auftritt vor so vielen Zuhörern. Die Erfahrung, viel Beifall zu erhalten, dürfte also auch neu gewesen sein, und – aufgrund der Aufregung mit so viel Publikum – war der sicher auch verdient.