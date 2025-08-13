Volkstrauertag stark geprägt: Für ein Soldatengedenken ohne Helden

Die toten Soldaten der Weltkriege, die getöteten Zivilisten, die ermordeten Juden – über 24 Jahre hinweg hat Adolf Vees das Gedenken an sie mitgestaltet.
Seit 2021 war er der Hechinger Vorsitzender des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Nun hat er in einem Brief an Bürgermeister Philipp Hahn geschrieben: „Nicht ohne Wehmut darf ich Ihnen mitteilen, dass ich den öffentlichen Dienst für unseren Volksbund angesichts meines fortgeschrittenen Alters und nachlassender Kräfte nicht mehr weiterzuführen vermag“.